快訊

雙颱共存！第7號颱風蘭恩生成 最新路徑預測圖曝光

台灣年輕人月薪3萬卻很敢花、頻出國？網友點關鍵：以為不玩就買得起房嗎

上士借錢變間諜 借貸要看軍人證...部隊憂恐成滲透新手法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國經濟差對世界影響卻不大？他提3點分析：不會有金融危機

聯合新聞網／ 綜合報導
中國經濟前景差，網友卻認為與世界經濟關係不大。（美聯社）
中國經濟前景差，網友卻認為與世界經濟關係不大。（美聯社）

中國經濟前景不佳，投資人擔心會影響世界整體經濟發展，不過PTT網友認為，中國央行只要印錢就可以維持系統運作，因此不太會有金融危機，加上中國主要是生產者，而非消費者，即使經濟不佳，對世界而言也不大有影響。

一名網友在PTT發文分析「中國經濟前景看壞的未來大方向」，他提出三項重點，第一，中國不會有金融危機，因為只要央行印錢給銀行，就能維持系統運作，中國銀行為國有、不怕倒閉，加上銀行體系早已失能，「借錢主要看背後爸爸是誰」，因此不會發生銀行體系系統性崩盤危機，最多是延期、只還利息，或政府填坑解決。

第二，中國可能會有經濟危機，主因是中國人長久以來將買房當作重要的理財手段，由於過往十五年房產升值或拆遷補助，政府可能立刻補助上百萬人民幣，如今中國房價下跌，買房族不敢消費，中國將經歷一輪經濟降級與產業更替，政府及國有企業的消費投資也持續下滑，經濟低迷的情況仍會持續。

第三，中國經濟不好對世界的影響不大，由於中國主要扮演生產者的角色，而非消費者，就算有消費也多是國內產品為主。今年中國經濟趨緩，反而抵銷阿拉伯減產石油的影響，剛好幫助世界降低通膨效應。從台股近五年來的走勢多是跟著美股走，就能發現台灣經濟與中國關聯性越來越小。

其他網友則留言「原物料價格會被中國拖下去」、「第二大經濟體你說不重要？」、「中國連出口數據都做假，GDP能信？」、「台灣出口貿易4成在中國」、「中國倒了台灣大概死一片」、「中國擴大投資我不懷疑，我只懷疑擴大投資有沒有用」。

還有人留言「這兩年來中國不斷放出政策和消息說要擴大投資、刺激消費、放鬆對科技業管制等等已經好多次了，實際上只是越搞越糟」、「工廠很多搬離中國了，台灣出口越南未來一定會增加」、「狂印鈔就變成超大型委內瑞拉而已」。

PTT 台股 人民幣

延伸閱讀

鼓勵高齡就業！ 雇主聘用高齡勞工最高可領18萬補助

培訓十天就能美國台積電上班…年薪達130萬！網：只能洗洗綠卡

把00878、0056賣了？趁現在AI價格修正時… 他曝光存股族的賣出時機

阿姨見「停電」秒推康舒（6282）！隔天噴爆網嗨翻：80塊停利

相關新聞

培訓十天就能美國台積電上班…年薪達130萬！網：只能洗洗綠卡

美國鼓勵興建晶圓廠，但未來幾年半導體業可能缺工7到9萬人，當地社區大學與台積電等晶片製造商合作進行培訓計畫，一名失業的單親媽媽僅上了十天的培訓課就可上班， PTT看完工作條件直搖頭，有網友感嘆，這個年薪在美國根本無法生活，加上上班時間非常早，還有培訓期也過短，根本目的只是「洗綠卡」。

中國經濟差對世界影響卻不大？他提3點分析：不會有金融危機

中國經濟前景不佳，投資人擔心會影響世界整體經濟發展，不過PTT網友認為，中國央行只要印錢就可以維持系統運作，因此不太會有金融危機，加上中國主要是生產者，而非消費者，即使經濟不佳，對世界而言也不大有影響。

不信廣達（2382）會「跌停三次」他再進一張！網笑買早了：會跌不停

美國評級遭惠譽下調及AI股持續修正影響，台股2日開低走低，跌破萬七關卡，AI股的緯創、廣達．光寶科跌停。有投資人看好廣達，直呼「不相信會跌停三次」，又再以股價214元買進一張股票。不過其他人卻認為買早了，直言「不會跌，但會跌不停」。

若用AI類比長榮（2603）現在到哪了？網全唱衰：「倒貨爛炸」階段

台股2日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%。PTT網友討論，AI股票本周回檔，好奇「AI飆到多少了？」但許多人認為，AI股票可能已經漲到末期，直呼「稍懂一點技術分析都知道回不去」。

台股大怒神！颱風讓大盤躲一劫？ 網：少年股神今天不會違約交割了

中颱卡努逼近北台灣，北北基宜3日停班停課，台股、期貨、台北外匯市場也休市1日，投資人交割順延1天，原定要除權息的個股也順延1天。台股「大怒神」發威，AI股昨（2）日成殺盤重心，緯創、廣達、光寶科、緯穎等相關類股重挫，加上惠譽「突襲」將美國信評從AAA調降到AA+，引發資金大逃殺，拖累台股昨日重挫319.14點，以16893.73點作收，跌幅達1.85％。

停止升息時、報復性消費結束！「這三檔」被低估的勢股將受惠大反彈？

2022年因為升息而受傷的潤泰新、根基、大成，無論造成獲利虧損或產業蕭條都無妨，重點是這些公司依舊頂著升息的壓力持續進步中，等到升息停止之時，重返成長應該就不是什麼難事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦