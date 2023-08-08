中國經濟差對世界影響卻不大？他提3點分析：不會有金融危機

中國經濟前景不佳，投資人擔心會影響世界整體經濟發展，不過PTT網友認為，中國央行只要印錢就可以維持系統運作，因此不太會有金融危機，加上中國主要是生產者，而非消費者，即使經濟不佳，對世界而言也不大有影響。

一名網友在PTT發文分析「中國經濟前景看壞的未來大方向」，他提出三項重點，第一，中國不會有金融危機，因為只要央行印錢給銀行，就能維持系統運作，中國銀行為國有、不怕倒閉，加上銀行體系早已失能，「借錢主要看背後爸爸是誰」，因此不會發生銀行體系系統性崩盤危機，最多是延期、只還利息，或政府填坑解決。

第二，中國可能會有經濟危機，主因是中國人長久以來將買房當作重要的理財手段，由於過往十五年房產升值或拆遷補助，政府可能立刻補助上百萬人民幣，如今中國房價下跌，買房族不敢消費，中國將經歷一輪經濟降級與產業更替，政府及國有企業的消費投資也持續下滑，經濟低迷的情況仍會持續。

第三，中國經濟不好對世界的影響不大，由於中國主要扮演生產者的角色，而非消費者，就算有消費也多是國內產品為主。今年中國經濟趨緩，反而抵銷阿拉伯減產石油的影響，剛好幫助世界降低通膨效應。從台股近五年來的走勢多是跟著美股走，就能發現台灣經濟與中國關聯性越來越小。

其他網友則留言「原物料價格會被中國拖下去」、「第二大經濟體你說不重要？」、「中國連出口數據都做假，GDP能信？」、「台灣出口貿易4成在中國」、「中國倒了台灣大概死一片」、「中國擴大投資我不懷疑，我只懷疑擴大投資有沒有用」。

還有人留言「這兩年來中國不斷放出政策和消息說要擴大投資、刺激消費、放鬆對科技業管制等等已經好多次了，實際上只是越搞越糟」、「工廠很多搬離中國了，台灣出口越南未來一定會增加」、「狂印鈔就變成超大型委內瑞拉而已」。