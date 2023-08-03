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台股大怒神！颱風讓大盤躲一劫？ 網：少年股神今天不會違約交割了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

中颱卡努逼近北台灣，北北基宜3日停班停課，台股、期貨、台北外匯市場也休市1日，投資人交割順延1天，原定要除權息的個股也順延1天。台股「大怒神」發威，AI股昨（2）日成殺盤重心，緯創、廣達、光寶科、緯穎等相關類股重挫，加上惠譽「突襲」將美國信評從AAA調降到AA+，引發資金大逃殺，拖累台股昨日重挫319.14點，以16893.73點作收，跌幅達1.85％。

有網友在PTT股票板以「颱風是幸或不幸」為題表示，美股昨日跌了不少，剛好颱風逼近台灣，股匯休市，詢問「台股今天是不是躲過一劫？明天開盤補跌後，週末又是一個煎熬？」

有網友認為得「緊盯今天美股」，今晚美股表現將會成為關鍵，如果繼續跌就更慘，連跑的機會都沒。鄉民們紛紛表示「明天補跌，百檔跌停，不要不信邪」、「明天還是會補跌的」、「明天補跌，開盤即收盤，熱門股綠色鎖死伺候」、「台股有夠會躲崩的，想看AI股血流成河」、「明天繼續（跌）的機率高達87趴」、「AI、超導都跑不掉」。但是也有人分析，關鍵在於美股，美股若是續跌，明天台股開低，反而會變短線買點。不過也有人說「明天放假就不會跌了」、「明天再放一天，心情多好一天」、「我覺得明天放假的機率滿大的，應該是算好的」。

台股2日AI股大翻車，緯創、廣達、光寶科、緯穎等股價重挫，相關類股成殺盤重心，根據證交所公告，緯創更被9家券商申報違約交割，金額高達4865萬元，為今年來最大。網友對此也說，「少年股神今天不會違約交割，爽翻啦！」

台股 AI 緯創 颱風假

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