不信廣達（2382）會「跌停三次」他再進一張！網笑買早了：會跌不停

美國評級遭惠譽下調及AI股持續修正影響，台股2日開低走低，跌破萬七關卡，AI股的緯創、廣達．光寶科跌停。有投資人看好廣達，直呼「不相信會跌停三次」，又再以股價214元買進一張股票。不過其他人卻認為買早了，直言「不會跌，但會跌不停」。

一名網友在PTT發文表示，雖然廣達三天兩次跌停，但明天應該會漲價，他不相信會跌停三次，因此又再以股價214元買進一張股票。

其他網友卻不看好，紛紛留言「海運示範過了4次不再等等嗎」、「今晚美股如果下跌，不就QQ」、「你要不要過幾天再買，還會更低的」、「這幾年股票教會我的就是不要不信」、「市場只剩AI相關可以買嗎」、「是不是想抄底當沖賣不掉」、「建議歐印，不是住頂樓，就是頂樓的上面那樓」。

還有人留言「明天開始三餐稀飯配肉鬆」、「明天再一根，三接」、「明天再一根教訓接刀慘戶」、「就是看衰，還真的衰」、「不要急著抄底，收紅再進好一點」、「真的是找死」、「你很勇喔」、「還有人抄底就不用幫主力擔心了」、「一張還拿出來現，看起來很像主力工讀生誘空」、「不會跌停，但會跌不停」。

不過也有人相挺留言「如果你之前260高歌的話，現在是可以撿撿看沒差」、「明後天會彈但看不出有波段的機會」、「一定會贏，但是明天一早要跑就是，可以賺兩三千沒問題」、「隔日沖會接，大機率漲」、「我覺得會漲，因為大戶賣不完，會繼續倒」、「好，我跟！明天一開盤就買」。