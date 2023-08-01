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AI股跳水！網點名「它才是真的」 苦主笑：一天賠光一個月收入

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AI股跳水！網點名「它才是真的」 苦主笑：一天賠光一個月收入

聯合新聞網／ 綜合報導
AI族群拉回，台股31日收盤下跌147.5點，收盤指數 17,145.43點，成交量4,828.97億元，指數跌破五日線。聯合報系資料照
AI族群拉回，台股31日收盤下跌147.5點，收盤指數 17,145.43點，成交量4,828.97億元，指數跌破五日線。聯合報系資料照

台股7/31受AI概念股影響，盤中大跳水，早盤最高一度來到17463.76點點，11時過後翻黑，一度下挫至17081.48點，高低點震盪382.28點。PTT網友討論，潮水退了終於看出誰是「真AI」，推估下個月財報出來要再漲不容易。不少人點名緯創，直呼「要成立緯創自救會了嗎？」還有人苦笑，這個月賺的一天全賠光。

台股7/31跌停的AI概念股還有緯創（3231）、威盛（2388）、廣達（2382）、華星光（4979）、技嘉（2376）等。

一名網友在PTT發文表示，「AI潮水要退了，誰是真AI？」他指出，昨日AI股幾乎都「趴在地上」，今日也不太樂觀，三大法人這波「倒的很爽」，連散戶都是人踩人、屍橫遍野，推估下個月財報出爐以前，要再大漲並不容易，「出口衰退二成，GDP全年下修，股市漲成這樣，亂跑的狗最終要回到主人身邊」。

不少人點名緯創，紛紛留言「緯創是吧？但是今天跌停」、「AI都多久了。台股AI就是雙雄，緯創、廣達」、「歷史會複製，緯創會200」、「NVDA只是緯創、廣達、英業達的代工廠而已」、「朋友是緯創的，他也不知道在漲什麼」、「AI三雄，緯創、廣達、技嘉，跌停是在洗籌碼」、「漲什麼不重要，那樓上朋友緯創的知道今天跌什麼嗎？」、「買NVDA幹嘛，又沒廣達、緯創會漲」。

還有人留言「今天應該是外資倒貨，只有外資有這麼大的力道」、「這個月賺的全賠在今天」、「這波內資啦....台股小型股主力一直都是內資」、「這波是內資殺」、「台股內資比外資兇很多」、「AI外資爽賺，都買多久了領一堆股息又超多價差」、「下一個換智原跌停」、「航運當初都大跌兩三次又噴上去。現在小蛋糕而已」、「今天沒有跌停的，不要說你是真AI」、「要成立緯創自救會了嗎？」

台股 外資 緯創 AI

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台股7/31開高走低，AI股大跳水，大盤指數終場收17145.43點，下跌147.5點，跌幅0.85%。PTT網友直呼「台股是嚇甩磨嗎？」不過他因為緯創股價表現差，因此也陸續出清手上持股。其他人則稱讚「賣得漂亮」。還有人透露「老戲碼」，直呼還會「再來半根」後拉回平盤，散戶開心接刀，最終被套牢。

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