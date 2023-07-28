存「這檔」！100萬本金翻倍成7百萬…65歲就退休還能月領5萬且免再投資金

【撰文・玩股小博士】

一個月就有5萬以上的被動收入，這應該很好過活了，而且這些股息還能不斷抗通膨成長，這一切都來自40歲所投入100萬的統一股票，這不是很划算嗎？而且你也不用擔心高齡化，因為活越久股息成長越多，就有花不完的錢了⋯⋯

各大公司在2022年陸續對資深員工發布「優退通知」，言下之意就是說，公司受到景氣及升息而影響營運，所以公司薪資較高的「老鳥」就會首當其衝，這時候如果身上有一筆退休金當然是很好，直接樂活退休也是相當愜意，但實際上哪這麼如意？當你辛苦大半輩子在公司，可能現階段還有房貸、車貸、小朋友、長輩要養，如果選擇優退，就是拿一筆錢退休，不願意優退，公司當然就會提升更高的工作要求，甚至需要面臨未來在公司的不確定性，如果找一個新人來把你慢慢取代，那麼屆時才選擇優退可能也沒機會了，因為公司方案也不一定都有，這時候我們就要來探討退休準備金以及投資規劃，如果你正面臨被裁員的狀況，或者即將進入退休階段，可以參考接下來的規劃。

假設在50歲就遇到裁員或優退，這時候要先思考兩件事，第一個是退休後的餘命，也就是你還可以活多久，這決定退休金規模。接著是「手上可運用資金」，根據這二、三十年來的大數據或報章雜誌調查數據，國人理想退休準備金的規模至少都要擁有「千萬」以上，你現在手上有千萬了嗎？

我們還能活多久？

根據內政部統計的資料顯示，全國人口越來越長壽，2021年全體平均年齡為80.86歲，男性77.67歲，女性為84.25歲，相對於十年前都是正成長。其實用邏輯來想也很正常，除了全球高齡化趨勢來臨，當醫療技術及科技發展越來越進步，當大家生病或出狀況就能獲得更好的醫療，治癒率也會提升，現在全球醫療也積極研發癌症用藥，對人類的平均壽命延長，自然就有正相關。

如果再細分成各縣市，可以看到最長壽的城市為台北市，全體平均壽命為84.17歲，女性為86.9歲，男性則是81.42歲，有個特別的現象是，當人民越往北邊，平均壽命就越長，一路往南走之後，而平均壽命開始遞減，最短的出現在高雄市，全體平均壽命是79.96歲，男性76.76歲，女性83.38歲。這邊先不討論醫療資源或居住生活品質，甚至是地區性機能，總之，先假設我們餘命以最長的來當範例，用台北市女性86.9歲來做說明，假設你50歲退休，那麼還有將近37年的退休生活要過；如果是工作到65歲才正常退休，也有22年的退休生活可以過，而且這只是平均喔，我相信醫療越來越發達之後，加上台灣健保制度讓大家有能力正常看病看醫生，大家壽命勢必是越來越長。如果你又非常健康可以活到90歲會更久，那麼退休後的生活至少也有30多年要過，甚至是40多年以上，所以你的退休金必須能支應到那個時候。

手上可運用資金？

仔細去看各大媒體或具有公信力的機構調查，台灣人普遍認為退休金要存到1000萬或更高才夠，這感覺是不是哪裡怪怪的？你在2000年問大家，答案是1000萬，2023年的現在問，一樣還是1000萬，這有一個弔詭的現象，那就是大家都忽略通膨這件事，如果每年平均是2%成長，那麼這1000萬也必須跟著增長才行，否則生活支應就會不夠花，加速退休金被侵蝕的狀況。假設前面的狀況，你工作到最老的65歲，活到87歲，那麼這1000萬在沒有投資的狀態下，也把通膨這件事忽略不計，這樣22年平均之後，每年可以花45.45萬元，一個月差不多可以花3.78萬左右，你覺得這樣夠用嗎？感覺是不是有點緊張？這3萬多如果能過活，前提是身體健康都不能生病，幾乎可以說是沒什麼太多的娛樂花費，而且房貸、車貸或信貸通通都要還清，身上不能有任何負債，否則這1000萬只要一個不小心，馬上就可能會垮台。

所以回到現實面來看吧，不投資就想退休是不可能的事情，而且有一個更現實的情況，那就是40歲以上，甚至是50歲、60歲的朋友，這時間點的開銷都非常可觀，包含房貸、車貸、小孩、長輩孝親費、保險費等等，要真的存到一大筆資金，老實說還真的不容易，加上這幾年通膨加劇，儲蓄率再怎麼提高似乎也沒用，能存下的錢就沒多少啊，所以大部分的人走到40多歲以上，又還沒退休，正常來說存個100萬就已經要跟他拍拍手了，有個300萬、500萬更是人中之龍。

我們先假設一件事，如果你在40歲擁有100萬拿去存股，也不要亂買什麼五四三的怪公司，你就買統一（1216），台灣最大的食品業龍頭，而且旗下還有轉投資711，加上食品通膨會讓他們獲利穩定增加，放長線也不容易死。用十年回測來看，假設2014年你就投入百萬在統一，而且領到股息通通再投入，知道你很辛苦，所以每個月也不用額外再投入，這樣2023年的現在，百萬市值的統一股票會成長到225.9萬左右，年化報酬率是8.5％，認真說也不低。

有了這些基本數字之後，如果我們在40歲投入100萬在統一，接著一路都不亂動，股息領到也馬上投入，用年化報酬率8.5%來計算的話，25年期間，會成長到768.7萬市值的統一股票。這時候你可能會問，這樣根本就沒有千萬啊！不過你不要忘記一件事情，我們退休也是有一筆錢可以領，正常來說，如果每年都有如實報稅，薪水都扣勞保、勞退，那麼等到你退休至少也有個200萬可以領，這合起來不就是1000萬了嗎？

統一(1216) 技術分析

講到統一這檔股票，截至2023年正是連續25年配發股息不間斷，正好我幫大家假設40歲投資到65歲，這長期投資的時間同樣是25年，連續配息讓你再投入買股，不用投入額外的資金，這不就也省去無暇或無資金再投入的窘境？等到真的退休要領股息時，近兩年的殖利率都在4%以上，25年的平均年殖利率則是3.21%，買統一花股息不就是FIRE退休族的4%法則？重點是這個4%不是永遠都4%，他其實也會跟著股價、獲利成長，是會抗通膨的！上面這張K線圖我時間是拉10年、月K，10年前股價50元附近，這幾年雖然受到外資大賣而導致股價下殺，但其實還是守在60元以上對吧？現在又站上70元以上，重點來了，10年前的年均殖利率是2%多，現在則是平均4%以上，股價上漲、殖利率又成長，這樣大家應該都看得懂，這就是資本利得、股息抗通膨同時成長。

假設這1000萬投入統一，目前賺完股價換算殖利率為4.13%，這等於今年股息會拿到41.3萬，扣完二代健保之後，每個月平均大概是3.4萬，還記得一開始我們提到的嗎？每個月勞保可以領2萬，那麼這樣合併一起，等於一個月就有5萬以上的被動收入，這應該很好過活了，而且這些股息還能不斷抗通膨成長，這一切都來自40歲所投入100萬的統一股票，這不是很划算嗎？而且你也不用擔心高齡化，因為活越久股息成長越多，就有花不完的錢了。我說股息不斷成長也並非亂扯，2014年統一現金配息1.5元，2023年決議配發3.15元，這即將在8月3日除息，所以8月2日買進的股東都來得及領到股息，現金則會在9月8日入帳。

當然啦，50歲的朋友一樣可以這樣做，只不過投入統一的本金就不能只有100萬，因為只剩下15年可以滾複利，這時候要準備230萬本金投入，多增加130萬的資金，這樣15年後照樣可以滾到千萬（包含退休金200萬）規模。再舉一個情況，如果你再年輕十歲，30歲投入統一，65歲一樣想滾出千萬，那麼只要準備50萬就可以了，所以這也說明一件事，投資就是要越早開始越好，資產可以靠時間複利持續累積成長，就不需要準備這麼多資金了，當然啦，如果你想多賺一點，多投入資金也是很棒！

最後幫大家整理一下，65歲想把統一滾到700多萬，加上退休金200萬達到千萬市值，開始存的年齡及本金如下： 30歲：投入50萬，複利再投入35年。 40歲：投入100萬，複利再投入25年。 50歲：投入230萬，複利再投入15年。

給個結論，與其天方夜譚用存錢存到千萬，高齡化又很害怕不夠用，最後只能躺平，倒不如一開始及早投資，進入資本世界提早享受複利的力量，但這前提是你不要亂搞亂投資，這樣不僅不用擔心退休金永遠存不到，本金不用多，還有股息花不完的優勢。

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