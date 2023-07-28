他買緯創（3231）狂讚：「閉眼買隨便賺！」AI夯三年不是問題？

緯創（3231）25日公告，以大宗交易方式出清四家大陸子公司所有立訊股票約5.6萬張，總金額人民幣17.33億元(約新台幣76.05億元)，處分損失人民幣12.66億元（約台幣55億元）。不過投資人看好後續走勢，有網友27以股價157元買進，直呼「上看190元，AI夯個三年不是問題」。其他人也表示，「AI至少漲到年底，閉眼買隨便賺」。

緯創公告，將在第3季認列人民幣9,650.3萬元、約新台幣4.22億元業外損失。一名網友在PTT發文表示，他27日以股價157元買進緯創，停利點設定為190元、130停損點，「這勢頭看來AI夯個三年不是問題，投資緯穎、AI續強，出關續噴」。

其他網友則留言「我剛剛跟了500張」、「AI至少漲到年底，閉眼買隨便賺」、「菜緯創空單164續抱」、「停利300吧，不要停損，AI未來趨勢」、「大哥要出來了，跟個十張」、「緯創一定不死鳥」、「我剛剛跟了30張，看好上300還在半山腰」、「外資自營都轉買了，明天當沖大軍一定鎖緯創漲停」。

不過也有人留言「夯3年？那股價反應幾年後了？5年？」、「怎麼看起來有反串感」、「明天開高出貨，老謝魔咒」、「是不是被套」、「感覺明天會是拉高後開始倒垃圾」、「敢空真不要命，今天華星光出關快漲停」、「搭配時間線圖，這是來騙散戶接貨嗎？」、「出關通常是往下」。