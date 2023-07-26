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AI連路邊攤阿姨都在聊…根本「擦鞋童理論」？ 網卻說：沒得換題材

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現，連路邊攤阿姨都在投資AI股票。（路透）
網友發現，連路邊攤阿姨都在投資AI股票。（路透）

近期AI話題大熱，順勢帶動AI相關股票大漲，有網友發現，連路邊賣飲料的阿姨都在聊AI，讓他警覺「是時候轉題材做了」，但其他人認為，目前沒有題材能換，有人直言「會有個別標的漲，但離開AI就沒族群了，換題材炒個一個月終究是要回到AI的」。

一名網友PTT發文表示，近期AI股票炒的相當火熱，他發現連路邊賣手搖飲的阿姨都在聊AI，因此讓他認為「差不多是到了一個轉折點了」，由於後續還有能源、手機概念操作等議題，加上最近AI疲軟，也該轉作別的題材，讓AI獲利了結。

其他網友則留言「沒題材了」、「哪有啥題材可以做？下半年傳產電子都不好」、「沒題材可以換」、「會有個別標的漲，但離開ai就沒族群了」、「沒題材，百檔跌停」、「太早」、「AI繼續衝，不要怕」、「換題材炒個一個月終究是要回到AI的」、「AI跌就是撿，撿完繼續噴，要換什麼啦」、「還沒，一片樂觀，還有行情在，成交金額也尚未突破億」、「連我媽都買AI了」。

也有網友留言「可以先賣一半」、「航運怎麼走，AI就怎麼走啊」、「AI籌碼明顯變亂了，當沖仔太多」、「交替還沒抓夠，等抓夠就一波帶走」、「今天AI資金有流出來去其他股的跡象了」、「完蛋拉，拆拆推出AI搶錢大隊了，真的該停利了」、「樓下的擦鞋童（註）都上車了，確實是可以換題材」。

有人點名「金融，下一棒」、「鋼鐵蠢蠢欲動」、「生技、觀光、軍工該動了，金融太牛完全不想買」、「下一棒：高端、生技」、「重電、綠能、儲能，再來會一直跳電」、「下一波，綠能、奧運概念股」、「再來是碳權」。

備註：擦鞋童理論

1929年的某一天，老甘迺迪在路邊給擦鞋童擦皮鞋，誰知道鞋童開口閉口都是股票經。老甘迺迪突然心生警覺，他想：「如果連擦鞋童都熱衷股票的買賣，那麼股票市場已經不是好的投資場所了。」

PTT AI

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