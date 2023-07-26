長榮（2603）發股利！他領98萬又再買7張 網笑了籲改買這類股

海運業歷經2年獲利大爆發後，2022年下半年景氣轉弱，消費市場高庫存導致運價難以回升。有網友投資長榮海運（2603）大讚「發股利行情多」，他少中持有14張股票，每張可領7萬元股息，共可拿到98萬元，不過他也打算將股利再買進7張股票，其他網友不解直呼「錢入帳了，誰還買過氣股？」

一名網友在PTT發文表示，長榮海運在26日發放股利，有參加除息的長榮股民每張可領7萬元，他手中共有12張參加除息，等於可領98萬元的股利，他打算將股利再投入，繼續加碼7張股票，他大讚「歡迎大家進來當水手！等Q2的EPS出來再噴一波，阿榮150未分配盈餘，明年應該還是發一堆錢」。

其他網友卻不以為然的留言「沒空，在玩ai」、「資金來了，可以買AI了」、「股利拿去炒AI，真的賺得比較多」、「還不如買認列長榮海股利收入的公司」、「AI這麼夯，股利當然是All in AI啊」、「買這白痴股不如買」、「Q2 EPS應該會比Q1低吧，未分配盈餘稅蠻高的」。

還有人留言「現買現套，真的是天才」、「這星期運價續崩」、「不要買沒有未來的股票，轉AI才是正解」、「阿榮拿去買船了你不知道嗎，還在想分不到的錢」、「AI賺到都自由了，你還在航運？」、「為何要跟錢過不去」、「明年其實能發個1x就很好了」。