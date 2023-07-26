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他買中興電（1513）一天就賣還爽賺 網看風向驚呆：要直上了

聯合新聞網／ 綜合報導
中興電董座江義福請辭。(本報資料照片)
中興電董座江義福請辭。(本報資料照片)

中興電日前公告，關於雲豹甲車採購案，前董事長江義福的律師已收到法院判決書正本，應執行有期徒刑5年10月，中興電所得新台幣20億9916萬元沒收，中興電股價也連續兩個交易日重挫跌停。不過有網友24日投資中興電（1513），短短一天賣出又賺回3436元，其他人看了直呼「準備噴了！」

中興電指出，針對雲豹甲車採購案，台灣高等法院台中分院判決沒入20億9916萬元，公司已於110年依據律師意見認列損失8512萬元，其餘的20.14億元將於今年第2季財報全數認列完畢。中興電董事長及董事江義福18日宣布辭去上述職務。

一名網友24日在PTT分享，他以105.5的股價買進2000股的中興電，共22萬6700元，他認為，依照這個價位，是有機會再漲一成，停損點100、停利點120。

然而該網友25日再度發文，他表示「秉持著寧可信其有的精神，我跑了」，他以107.5的股價賣出手中持股，總損益3436元，他笑稱，「空在105.5的MOMO鄉民， 要送塊雞排給你嗎？」

其他網友看了這番操作紛紛留言「等一下如果噴上去你追不追」、「你也太短」、「恭喜收割賺錢」、「謝謝你的犧牲，看來要直上」、「剛一度衝到112」、「本來想空的，看到你賣，就.....恩.....不能不信邪」、「很靈的，你這樣做很好，是正確的決定」。

但也有網友不認同他的做法，留言「冒大風險賺小錢下次就別發文了，根本賭博」、「剛要賺錢就跑跑喔」、「這樣你也爽怎麼不玩AI」、「真的不用上來丟臉了」、「這樣的獲利不如當沖就好了」、「又一個感覺系操作」。

PTT 1513中興電

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