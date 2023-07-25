投資0050不如直接買台積電（2330）就好？ 專家點出一個「核心差異」

Hi 我是安娜媽咪，最近AI熱潮與美國消費者物價指數(CPI)下探至3%(兩年來新低)，因此帶動美股、台股近期表現不錯，持續開紅盤。元大台灣50 (0050)表現也是持續往上走(7/17收盤價132），台積電也有一波漲勢（7/17收盤價591）。目前台積電市值獨大的關係，ETF的老大哥元大台灣50(0050)其成分股中目前有47.96 %的台積電(元大台灣50選股邏輯：台灣上市股票前50大市值的各股，依其市值來決定成分股佔比），因此，有些投資人會在自己要投入台積電（2330）還是元大台灣50(0050)中做決定。

目前台積電占比約48%的0050，其漲跌幾乎是由台積電決定的。

下圖一為0050前十大(1-10)成分股，以0050的成分股占比來說，其佔比最大的是台積電~48%，而第二佔比最大的是鴻海~4.38%，僅台積佔比的十分之一不到，也就是當鴻海漲停時，台積電若股價下跌1%，其對0050的股價漲跌是沒有幫助的。再看到0050成分股中，第十大的佔比為兆豐金，其佔比為1.46%，若兆豐金股價連續漲停個三天，只要台積這三天股價有波動個1%，其成分股中的第十大佔比都無法影響0050股價的漲跌。

再看到下圖二為0050後十大(41-50)成分股，其佔比最小的是南亞科，僅佔~0.2%，因此就算南亞科股價連續幾十天漲停，讓股價上漲個5倍，而在這期間，只要台積電的股價有波動，其南亞科也無法影響0050股價，而是台積電的股價波動再影響0050的表現。因此，目前台積電占比約48%的0050，其漲跌幾乎是由台積電決定的。

0050後十大(41-50)成分股（資料來源:元大投信官網）

0050前十大(1-10)成分股（資料來源:元大投信官網）

有些人認為0050雖然其漲跌會隨著台積電起舞，但還有其他49家成分股佔比另一半，這樣當台積電下跌時，其0050會下跌的較少，可以看看歷史數據來思考看看。

由歷史數據來看，如下圖三，當去年（2022）年底股災時，0050股價由141.55一路跌至99.05，其股價下跌~30%，而其間台積電的股價由604一路跌至390，其股價下跌~35%。因此，0050也只比台積電少下跌5%左右。

反之，前年2021年，台積電(2330)一路從313漲至606，其上漲幅度約93%，而期間元大台灣50(0050)僅由89.9上漲至133.4，其上漲幅度僅約48%。

元大台灣0050與台積電2330股價走勢圖（資料來源:Yahoo奇摩股市）

台積電在0050的比重，會隨著台積電表現不好而降低，這樣台積電影響0050的走勢就會下降？！

這句話基本上是沒有錯的，但問題是台積電在0050的比重會降低多少，目前台積電的市值約15.33兆，而鴻海（目前0050第二大成分股）目前市值約1.52兆。假設當台積市值下降一半時，若沒有其他公司市值超越它或其市值佔台灣前50大公司比重仍然很高時，其在0050的佔比還是相對會很高。因此，當台積電走弱時，是否真的會因為台積電走弱而影響較小，值得投資人思考！

那我應該買台積電（2330）還是元大台灣50(0050)呢？

台積電屬於個股，因此，投資人若對於台積電這家公司有信心，且風險承受度較高，可以考慮投資台積電（2330），雖然目前台積電下跌時，0050也會跟著下跌，但個股的跌幅還是會相對高一些。反之，其漲幅也會比較高。

而以目前元大台灣50（0050）選股邏輯來看，因台積電目前市值獨大的關係，元大台灣50（0050）其成分股中，台積電應該有很大的機會持續佔有很高的比例，因此若投資人認同0050的選股邏輯且相對個股較抱得住，或者，以目前來說，投資人是看好台積電，但自己資金有限，覺得台積電零股太貴，要存很久才會存到一張台積電，那你可以考慮買相對股價便宜的元大台灣50(0050)，甚至是富邦台50(006208)。

當然，兩個都買也是一種選擇！

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