市價慘跌，代表股價即將起飛？ 半導體權威分析師曝一關鍵原因

為何半導體業界的景氣不易在短期內恢復？從供給需求面上看，何時才是最佳進場點？半導體權威分析師，從業界這個特徵告訴你答案。

實現降低成本，並增加半導體產量的方式有兩種。其中一種是建設新的半導體生產線，使產量增加；另一種則是提高現有生產設備的精細製程，使相同面積的晶圓（Wafer）能製造出的半導體晶片數量提升。

需要投入龐大資金

但這兩種方式有一個共通點，就是需要龐大的投資金。新建一條俗稱晶圓廠（Fab）的生產線，每個月多處理10萬張規模的DRAM，需要投資10兆韓元以上，而改用3D NAND（編按：一種改變堆疊儲存單元的方式，來提高儲存能力的技術）則需要7兆韓元（編按：約為1621.2億台幣，本書幣值均以韓元計算，一韓元約為0.023 台幣）以上的資本支出（Capex）。轉換精細製程的方式雖然不到這種程度，但每條現有生產線需要投入數兆韓元的金額。

這是因為半導體設備的價格本來就很高。新一代荷商艾斯摩爾（ASML）的極紫外光光源（EUV）微影設備新產品的價格有望超過3,000億韓元。如果一家半導體企業在今後的DRAM製程中，採用EUV技術完成約5層光罩層量產，為了每個月10萬張的設備，僅EUV設備就需要約3兆韓元的投資金。

即使不提紫外光光源微影設備，只論一般的鍍膜、離子注入、蝕刻等主要製程設備，每臺機器的價格也需要幾十億韓元，因此為了增加半導體生產，只能投入鉅額資本。而這一點也顯現出半導體成本的特性。正如前文所提到，在半導體成本中，材料費等變動費的比重非常低。

但是由於設備等大規模的資本支出，在開始生產之前已經提前產生，因此成本中折舊費等固定費用的比重就非常高。最近在半導體晶片的銷售成本中，折舊費的比重似乎達到了40∼50%。

成本固定費用高

成本中固定費用比重高，也意味著只有最大限度增加產量，才能降低每個半導體晶片的成本。換言之，假設在新生產線建設中投入總費用的折舊費是1,000韓元，那麼在該生產線生產100個半導體時，每個晶片的折舊費為10韓元。但如果生產1000個半導體，每個晶片的折舊費將降低到1韓元。1,000韓元的折舊費是根據半導體生產之前投入的投資規模計算，是已經確定的成本。因此，半導體企業必須在還存有折舊費的半導體生產線上，最大限度的增加產量。

（本文出自《外資這樣買半導體股》） 成本中固定費用比重高，意味著即使出現一般規模的赤字，也很難降低運轉率。對於其他行業來說，如果產品價格低於銷售成本，這時為了減少虧損規模，企業通常會降低生產設備的運轉率，來降低產量。

但是像半導體產業一樣，如果已經投入的固定費用比重高，這時即使產品價格下降到銷售成本以下，只要不打破現金支出成本（Cash Cost，編按：意指企業為實施計畫，需在近期內支付現金的成本）的話，公司就不得不繼續生產。

半導體價格雖然低於銷售成本，但高於現金支出成本，這代表的是其中的折舊費等固定費用有所損害。但是正如前文所提到，固定費用是已經投入的沉沒成本（sunk cost），因此目前的情況只是在帳面上記錄損失，實際上公司一直有現金流入。

降低產量市況便開始恢復

因此半導體公司為了確保現金，只能持續最大規模的生產，另一方面，當半導體產業進入不景氣後，很難恢復的原因就是即使帳面出現赤字，也不能輕易減少生產量的這個成本結構。如果生產量可以隨著價格下降，輕易的決定減產，那麼即使出現供過於求的情況，也有辦法立即解決。

但是如果半導體價格跌破現金支出成本的話，情況就會大不同了。從現在開始生產越多，現金就會從我手中流失越多，那麼當然只能減少生產。但是每家半導體企業的現金成本水準都不大一樣，一般來說，即使韓國半導體企業使用的是最新精細製程，但後起企業的成本至少會高出20% 以上，因此如果價格持續下跌，這些後起企業便會帶頭開始減少產量，隨著市場上的供應漸漸少於需求，半導體業況便開始恢復，這種情況在過去就經常發生。

當然，最近隨著供應商數量的減少，半導體價格下降到現金成本以下的情況幾乎不再發生。不過有一點請投資人銘記在心，那就是隨著半導體價格的下降，半導體企業提高產量的可能性就越低，而且價格下降也會帶動需求增加，因此業況恢復期就會漸漸越來越近。

這裡我整理出想強調的內容如下，為了降低半導體成本，大規模的資本支出是無可避免的，因此半導體成本中固定費用的比重非常高。而且因為固定費用比重高，要最大限度的提高產量，即使製品價格下降，也很難降低產量。

因此半導體不景氣很難在短時間內恢復，此外價格跌幅越大，意味著行業恢復就越來越近。如果知道這一點，也就可以理解為什麼半導體股票的買進，要從半導體價格已下降很長一段時間的時候就開始進行。

（本文出自《外資這樣買半導體股》作者：宋明燮 譯者：張鑫莉）