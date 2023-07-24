快訊

499元4G合約將到期…電信業爆新一波搶客大戰 三家優惠比一比

美元買點到了…幾周前才見頂不是嗎？ 他：中期來看走弱是主流觀點

聯合新聞網／ 方格子
美元。路透
美元。路透

【撰文・跟著Yellow！學外匯！！】

隨著上週美元經歷了8個月來最糟糕的一週，【美元見頂論】引爆華爾街，過去兩周美元空頭噴湧而出，歐元、日元、英鎊陸續對美元「起飛」。空頭押寶美國通脹將持續下行，7月將是最後一次加息機會，且2024年降息在即。

6月未季調CPI同比升3%，創2021年3月來最小增幅；未季調核心CPI同比升4.8%，創2021年11月來新低，預期升5%。這在兩週前助燃了美元空頭，美元指數一舉跌至100關口，此前則在102附近徘徊。

美國經濟衰退概率下降，且通脹也如期降溫，這有利於全球經濟和風險市場情緒，美元空頭提前開始出擊。

從年初到現在整體看跌美元趨勢始終不變，但市場變數是投資者對美元的期待還是存在。

何謂美元見頂論

上週，追蹤美元兌其他六種貨幣的指數下跌了2.2%，為去年11月11日一周內下跌4.1%以來最糟糕的走勢。截至7月18日18:20，美元指數報99.4，在這一背景下，全球其他各類資產迎來強勢反彈，歐美股市亦出現上漲，大宗商品恢覆活力，油價更是一度突破每桶80美元大關。

「美元見頂論」靠譜與否，成了華爾街近期最熱門的討論，這也將對大類資產配置邏輯構成深刻影響。因為當美元開始實質性走弱，全球資金就會轉而流入高息資產進行套利，更多是流入新興市場等相對風險較高的市場。

數據顯示，美國6月通脹、核心通脹數據均低於預期，機構對中長期美元見頂並無太大爭議，只是短期是否市場情緒過度仍需觀望。

如果此次市場投資者看空美元僅僅是基於預期7月會議之後不會再有進一步加息而做空美元，這種理由是不充分的。事實上，7月加息已成為了一個無關緊要的事件：

1.7月可能是最後一次加息的預期已被市場充分定價，沒有理由認為這種預期會對美元產生負面影響。

2.在歐元方面，市場對歐洲央行繼續激進加息的預期也存在失望的潛在因素。因此，歐元對美元的匯率可能會出現回調。這意味著短期內並沒有太多理由出售美元。

短線台幣將維持震盪偏升格局

就台灣市場來看，儘管近期台灣公布6月出口年跌幅有所擴大，但市場預期隨人工智慧擴大應用及新產品推出下，相關廠商進行投資，有利訂單回升，伴隨基期回落，出口跌幅將逐漸收斂，基本面不利因子可望逐步消退。最後就盤勢上來看，儘管投信及壽險海外投資買盤不少，惟外資操作轉為匯入，且逢高出口商賣壓持續下，預計短線台幣將維持震盪偏升格局。

台北富邦銀行報告指出，美元指數跌破100，新台幣匯率將獲得支撐。不過，隨著國內通膨回落至目標區間、Fed放緩升息，台灣中央銀行於9月升息機率降低，經濟持續疲弱下，將不利新台幣匯率中長線。短線多項指標顯示新台幣匯率將偏強波動，下檔於30.75有守，上檔則是位於31元。

結論

中期而言，美元走弱是主流觀點，數據顯示6月消費者和生產者物價漲幅放緩，美元驟降，數據提振了市場對美聯儲在7月25-26日會議上加息25個基點後停止加息的預期。

若短線有買匯需求的投資人，當新台幣匯率升破31元、接近30.8元可以分批買進一些，不過，因美國聯準會7月仍有機會升息1碼，且未來是否繼續升息，目前仍是未定之天，若是中長線的美元需求，可等美國聯準會確定停下升息腳步後再伺機買進，屆時仍有「撿便宜」的機會。

作者：跟著Yellow！學外匯！！

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：美元買點到了?!

台幣 美國 經濟衰退 CPI 通膨 美股 Fed

延伸閱讀

00929明天除息…月配息ETF能投資？專家解答5疑惑：早晚都要何不一開始就選

00878、0056該賣掉、會繼續漲、要換什麼標的？ 他：存ETF就是踏實增加股數

第一保、台新金、玉山金 除權息行情受矚目

00878高歌離席！神人大賺「359萬」鄉民全跪了：真正的贏家

相關新聞

美元買點到了…幾周前才見頂不是嗎？ 他：中期來看走弱是主流觀點

隨著上週美元經歷了8個月來最糟糕的一週，【美元見頂論】引爆華爾街，過去兩周美元空頭噴湧而出，歐元、日元、英鎊陸續對美元「起飛」。空頭押寶美國通脹將持續下行，7月將是最後一次加息機會，且2024年降息在即。

巴菲特與波克夏最初的「印鈔機」 從這些公司取得傳奇之路的第一筆資金

現今的全球知名的投資公司波克夏海瑟威，在1960年代卻是一家紡織廠，直到巴菲特投資並入主後，才翻轉了它岌岌可危的事業…

這筆「倒閉危機」的投資 成就了巴菲特與波克夏今日的保險大業

GEICO是全球排名前十的知名保險公司，但在1970年代中期它一度面臨上億虧損的倒閉危機，此時，伸出援手的正是巴菲特與他的傳奇公司…

股神也曾在投資上意氣用事？ 巴菲特「最糟糕的投資決定」的背後故事

華倫．巴菲特在1962年底以每股7.51美元的價格，首次購入波克夏海瑟威公司的股票。到了2019年底，波克夏的股價已高達每股339,590美元。在當時…

AI股價量齊揚小心別被當韭菜 投資老手提醒一徵兆就出脫

出乎意料的，台股市場正陷入投機與投資的資金大亂鬥，加上當沖的比重急速拉高，拉動AI概念股的相關族群全部價量齊揚。單日成交值也同步放大，跌破投資人的眼鏡。

死魚股一賣就飆紅…他糾結曝心魔纏身 網急問：你要賣哪張？

股票情勢多變，什麼時候才是賣股最佳時機呢？有股民抱怨，很想出清手上一些毫無動靜的非主流股票，但又擔心這些股票賣出後反而大漲，被狠狠打臉，心魔糾結下更難決定如何處理，只好求助網友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦