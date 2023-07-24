美元買點到了…幾周前才見頂不是嗎？ 他：中期來看走弱是主流觀點

【撰文・跟著Yellow！學外匯！！】

隨著上週美元經歷了8個月來最糟糕的一週，【美元見頂論】引爆華爾街，過去兩周美元空頭噴湧而出，歐元、日元、英鎊陸續對美元「起飛」。空頭押寶美國通脹將持續下行，7月將是最後一次加息機會，且2024年降息在即。

6月未季調CPI同比升3%，創2021年3月來最小增幅；未季調核心CPI同比升4.8%，創2021年11月來新低，預期升5%。這在兩週前助燃了美元空頭，美元指數一舉跌至100關口，此前則在102附近徘徊。

美國經濟衰退概率下降，且通脹也如期降溫，這有利於全球經濟和風險市場情緒，美元空頭提前開始出擊。

從年初到現在整體看跌美元趨勢始終不變，但市場變數是投資者對美元的期待還是存在。

何謂美元見頂論

上週，追蹤美元兌其他六種貨幣的指數下跌了2.2%，為去年11月11日一周內下跌4.1%以來最糟糕的走勢。截至7月18日18:20，美元指數報99.4，在這一背景下，全球其他各類資產迎來強勢反彈，歐美股市亦出現上漲，大宗商品恢覆活力，油價更是一度突破每桶80美元大關。

「美元見頂論」靠譜與否，成了華爾街近期最熱門的討論，這也將對大類資產配置邏輯構成深刻影響。因為當美元開始實質性走弱，全球資金就會轉而流入高息資產進行套利，更多是流入新興市場等相對風險較高的市場。

數據顯示，美國6月通脹、核心通脹數據均低於預期，機構對中長期美元見頂並無太大爭議，只是短期是否市場情緒過度仍需觀望。

如果此次市場投資者看空美元僅僅是基於預期7月會議之後不會再有進一步加息而做空美元，這種理由是不充分的。事實上，7月加息已成為了一個無關緊要的事件：

1.7月可能是最後一次加息的預期已被市場充分定價，沒有理由認為這種預期會對美元產生負面影響。 2.在歐元方面，市場對歐洲央行繼續激進加息的預期也存在失望的潛在因素。因此，歐元對美元的匯率可能會出現回調。這意味著短期內並沒有太多理由出售美元。

短線台幣將維持震盪偏升格局

就台灣市場來看，儘管近期台灣公布6月出口年跌幅有所擴大，但市場預期隨人工智慧擴大應用及新產品推出下，相關廠商進行投資，有利訂單回升，伴隨基期回落，出口跌幅將逐漸收斂，基本面不利因子可望逐步消退。最後就盤勢上來看，儘管投信及壽險海外投資買盤不少，惟外資操作轉為匯入，且逢高出口商賣壓持續下，預計短線台幣將維持震盪偏升格局。

台北富邦銀行報告指出，美元指數跌破100，新台幣匯率將獲得支撐。不過，隨著國內通膨回落至目標區間、Fed放緩升息，台灣中央銀行於9月升息機率降低，經濟持續疲弱下，將不利新台幣匯率中長線。短線多項指標顯示新台幣匯率將偏強波動，下檔於30.75有守，上檔則是位於31元。

結論

中期而言，美元走弱是主流觀點，數據顯示6月消費者和生產者物價漲幅放緩，美元驟降，數據提振了市場對美聯儲在7月25-26日會議上加息25個基點後停止加息的預期。

若短線有買匯需求的投資人，當新台幣匯率升破31元、接近30.8元可以分批買進一些，不過，因美國聯準會7月仍有機會升息1碼，且未來是否繼續升息，目前仍是未定之天，若是中長線的美元需求，可等美國聯準會確定停下升息腳步後再伺機買進，屆時仍有「撿便宜」的機會。

作者：跟著Yellow！學外匯！！

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：美元買點到了?!