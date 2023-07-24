巴菲特與波克夏最初的「印鈔機」 從這些公司取得傳奇之路的第一筆資金

現今的全球知名的投資公司波克夏海瑟威，在1960年代卻是一家紡織廠，直到巴菲特投資並入主後，才翻轉了它岌岌可危的事業。 而巴菲特協助波克夏轉型成功的第一步，就在於投資可以提供大量資金的企業。作者雅各・麥克多諾（Jacob McDonough）在《波克夏與巴菲特》這本書中，以不同於市面上巴菲特研究書籍的觀點，從財報中帶讀者發現波克夏成為傳奇最初也最重要的資金來源。

波克夏紡織本業愈來愈慘

巴菲特在1962年首次購入波克夏的股票時，其巿值為1,210萬美元。而當巴菲特於1965年加入波克夏董事會時，公司的巿值為 2,050萬美元，帳面價值為2,210萬美元。

而1969年底的波克夏更是看起來和十年前截然不同。紡織業務的營業收入和1962年相較，下降了24.1%。波克夏在1969年賺得了800萬美元，而在1962年卻有220萬美元的虧損。公司受益於未合併子公司的收入高達380萬美元，其中國民保險公司和伊利諾國家銀行貢獻最多。此外，波克夏在1969年的已實現投資利得為 370 萬美元，而紡織業務的稅後收入卻不到50萬美元。

從1965年到1969年的五年間，有價證券投資帶來的收入，幾乎是紡織業務收入的兩倍。收購才三年的保險業務，其三年收入加起來更是遠超過紡織業務五年收入的加總（見表36）。

國民保險公司（ National Indemnity）

波克夏在1967年初支付了860萬美元來收購國民保險公司。國民保險公司和其姊妹公司國民火災海上保險公司的股東權益總額共為 670萬美元。光是在此前一年（1966年），國民保險公司就賺了140萬美元，遠超過它前12年的平均淨利43.7 萬美元，所以這顯然不是正常值、而是個例外。

根據1966年的稅後淨利，波克夏收購國民保險公司的價格看起來相當划算，畢竟初始收益率高達16.6%。收購國民保險公司是波克夏首次將資金從紡織主業移轉至其他產業，並取得完全控股的里程碑。除了讓波克夏的收益多元化，國民保險公司還有許多其他吸引人之處。

一般來說，保險都是先收取保費，若出事再支付理賠金。因此，不論這些錢最終是否得支付給保單持有人，這中間的時間差，提供了保險公司將先取得的現金拿去投資的機會。這種資金被稱為「浮存金」。國民保險公司沒有以向銀行貸款的方式來產生債務，因為向銀行貸款需支付利息，且須在指定日期前全額還款，若貸款未還，銀行還有追索權。國民保險公司是透過浮存金和其他負債，來享受財務槓桿的好處。

透過收購國民保險公司，波克夏得以將資金從紡織業移轉到可以獲取更高股東權益報酬率的產業。巴菲特也得到低成本浮存金的使用權，用以投資在股票、債券，最終甚至拿來購買其他公司。此次的收購是波克夏開啟重大變化的里程碑。雖然紡織製造商收購保險公司可說是史無前例，但身為股東資本的掌管者，這才是最佳決策。

伊利諾國家銀行（ Illinois National Bank）

和國民保險公司一樣，伊利諾國家銀行能夠利用槓桿卻無需背負傳統貸款的負債。它的情況是：銀行接受了客戶存款，在資產負債表上產生了負債，接著，銀行拿別人的錢（存款）去投資，進行放貸或投資債券。伊利諾國家銀行在經營上謹慎保守，且擁有非常高的流動性。

伊利諾國家銀行的活期存款由現金和安全的短期政府債券來擔保，客戶隨時可以提取。銀行在1968年的存款總額為9,910萬美元，當中活期存款占總額的5,770萬美元。與之相對，伊利諾國家銀行當時擁有6,800萬美元的現金和美國政府債券，其流動性遠遠超出銀行在短期內合理需要的流動性。這表示，該銀行擁有足夠的現金和低風險債券來支付任何可能的活期存款提取。

（本文出自《波克夏與巴菲特》） 波克夏在1969年以每股190美元的價格收購伊利諾國家銀行，外加給投資銀行的每股2美元手續費。依照這筆交易推算，伊利諾國家銀行在1969年的巿值為 1,920萬美元。它在那一年賺了200萬美元（排除有價證券投資損益），依波克夏的收購價格計算，收益率為10.3%，而當時的10年期國債利率僅7.7%。

伊利諾國家銀行在成為波克夏的子公司後，立即將大部分盈餘做為股息支付給總公司。由於州銀行法的限制，銀行內部幾乎沒有再投資的機會。既然它無法透過增設分行來擴大業務，將其大部分利潤做為股息支付便十分合理。波克夏擁有伊利諾國家銀行超過八成的股份，所以收到的股息不必繳稅。這是波克夏正在形成的企業集團結構的優勢之一。

子公司可將現金轉移至總公司，讓巴菲特拿這些利潤進行成效更佳的再投資。伊利諾國家銀行在1969年支付了120萬美元的股息，在1970年支付了200萬美元。這意味著波克夏在1969年通過股息獲得6.1%的投資報酬，在1970年又獲得了另外的10.4%。兩年之內，銀行支付的股息就達波克夏收購價格的16.5%。到了1980年，伊利諾國家銀行共支付給波克夏超過2,500 萬美元的股息，遠超過當初波克夏購買它的價格。

波克夏一開始宣布收購伊利諾國家銀行時， 透露了它購買了82%的股份，並且提出願意以相同價格買斷剩餘股份的要約。到了1969 年底，波克夏擁有伊利諾國家銀行97.7%的股份。此次收購的資金來源和它在1967年收購國民保險公司時類似。資金從紡織業務中撤出，有價證券投資組合賣出一大部分，波克夏的債務在1969年也有所增加。

巴菲特透過合夥有限公司投資一家巿值為1,210萬美元，帳面價值為3,250萬美元的紡織資產公司。七年後，在沒有注入任何額外股東權益資金的情況下，這項投資巿值已成長至4,270萬美元，並且在帳面上擁有價值4,390 萬美元的保險、銀行、出版企業的股權和紡織資產。

國民保險公司和伊利諾國家銀行將持續為巴菲特提供源源不絕的再投資現金，而這些投資將為巴菲特提供更多現金，讓他可以再繼續投資。至此，巴菲特已經成功創造出一台完美的複合印鈔機。

（本文出自《波克夏與巴菲特》作者： 雅各・麥克多諾 譯者：卓妙容）