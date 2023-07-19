AI股價量齊揚小心別被當韭菜 投資老手提醒一徵兆就出脫

摘要 1.台股市場正陷入投機與投資的資金大亂鬥，加上當沖的比重急速拉高，拉動AI概念股的相關族群全部價量齊揚，目前唯一要擔心的是「股市反應過熱」。 2.作者觀察到台股的短期操作過度反應，提醒投資人：當股價衝到高點，成交張數持續放大，價格卻漲不動，必然是大股東或主力偷跑的時候，必須趕緊出脫。 3.需要留意的是，接下來的上半年報以及第二季季報，將會揭露企業的股價與基本面是否偏離事實太多，也要當心資金浪潮何時退場。

出乎意料的，台股市場正陷入投機與投資的資金大亂鬥，加上當沖的比重急速拉高，拉動AI概念股的相關族群全部價量齊揚。單日成交值也同步放大，跌破投資人的眼鏡。

該如何看待這波驚奇之旅呢？

基本上，現在的背景仍如先前強調，美國聯準會（Fed）的升息動作已是強奴之末，對照之下，美元也呈現下降走勢。此外，通膨數據下降也在預料之中。更有人開始喊出美國經濟可以軟著陸，不會衰退。這也是我先前強調，從各種總經數字來看，沒有陷入衰退的疑慮。

不過，我認為未有衰退疑慮的狀況僅限於美國，其他國家是否步入衰退危機，則要看個別情況而定。基於上述的前提，企業的財報數字不會像外界認為的那麼好，因此股市是先行指標。

目前唯一要擔心的是「股市反應過熱的問題」。我認為短期操作的確有此現象，台股更是有些過度反映。因此，投資人操作個股飆漲或是當沖熱之際，一定要提防這個徵兆：當股價衝到高點，成交張數持續放大，價格卻漲不動，必然是大股東或主力偷跑的時候。此時二話不說趕緊出脫，否則這次套牢，恐怕要一段時日才有機會解套，更可能解套無望。之前的海運航空股狂飆後崩盤的例子歷歷在目。

7月底、8月初可能是短期的操作高峰，至於中長期投資仍有空間。需要留意的是，接下來的上半年報以及第二季季報，將會揭露企業的股價與基本面是否偏離事實太多。雖然台股表現強勁，不過民間的消費動能似乎已經暫緩下來了。因此，要當心資金浪潮退場的訊號，尤其是出現金融股補漲，或突然急速爆量下跌的警訊，就要有所警覺。在台股熱鬧之際，敢衝，也要敢收成！

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