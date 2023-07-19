死魚股一賣就飆紅…他糾結曝心魔纏身 網急問：你要賣哪張？
股票情勢多變，什麼時候才是賣股最佳時機呢？有股民抱怨，很想出清手上一些毫無動靜的非主流股票，但又擔心這些股票賣出後反而大漲，被狠狠打臉，心魔糾結下更難決定如何處理，只好求助網友。
原PO近日在批踢踢發文求助如何克服「股票賣掉就漲」的心魔，因為只要回顧一下，就會發現那些被他賣掉的股票「有滿高機率會變飆股」，但是看著手上那些「別家都在漲，他們卻跟死魚一樣」的非主流題材股票，就會煩躁地想趁還不會慘賠時出掉。
然而就這樣賣掉，又擔心未來被這些死魚股打臉，也做不到賣掉後不再回頭看舊愛，反覆糾結讓他對「狠下心全賣」或「翻倍前不理它」完全拿不定主意。
文章引起討論，立刻有網友歪樓呼籲「你要賣那些股票，可以先跟我說嗎」、「先告訴我你要賣什麼」、「賣之前可以說一下嗎」。
不少網友也紛紛提出建議，「先賣一半騙它漲」、「賣掉就馬上買回來 就能吃到漲幅」、「賣掉馬上認錯買回，還能吃好幾根紅棒棒」、「一張不賣，奇蹟自來」、「真的不要看到綠色就想賣，90%會後悔」、「賣太早絕對比賠錢更心痛，每個人都是這樣的」、「買完就刪掉APP，十年後再回來看」、「我2009年320元賣掉11張抱了10年的大立光，這樣有安慰到你嗎」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言