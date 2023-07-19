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死魚股一賣就飆紅…他糾結曝心魔纏身 網急問：你要賣哪張？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

股票情勢多變，什麼時候才是賣股最佳時機呢？有股民抱怨，很想出清手上一些毫無動靜的非主流股票，但又擔心這些股票賣出後反而大漲，被狠狠打臉，心魔糾結下更難決定如何處理，只好求助網友。

原PO近日在批踢踢發文求助如何克服「股票賣掉就漲」的心魔，因為只要回顧一下，就會發現那些被他賣掉的股票「有滿高機率會變飆股」，但是看著手上那些「別家都在漲，他們卻跟死魚一樣」的非主流題材股票，就會煩躁地想趁還不會慘賠時出掉。

然而就這樣賣掉，又擔心未來被這些死魚股打臉，也做不到賣掉後不再回頭看舊愛，反覆糾結讓他對「狠下心全賣」或「翻倍前不理它」完全拿不定主意。

文章引起討論，立刻有網友歪樓呼籲「你要賣那些股票，可以先跟我說嗎」、「先告訴我你要賣什麼」、「賣之前可以說一下嗎」。

不少網友也紛紛提出建議，「先賣一半騙它漲」、「賣掉就馬上買回來 就能吃到漲幅」、「賣掉馬上認錯買回，還能吃好幾根紅棒棒」、「一張不賣，奇蹟自來」、「真的不要看到綠色就想賣，90%會後悔」、「賣太早絕對比賠錢更心痛，每個人都是這樣的」、「買完就刪掉APP，十年後再回來看」、「我2009年320元賣掉11張抱了10年的大立光，這樣有安慰到你嗎」。

台股

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