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4檔股票可抽籤…最高一張能賺6萬多！ 專家：無腦拚中了就回本

4檔股票可抽籤…最高預計報酬達132％能賺6萬多！ 專家：無腦拚中了就回本

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。（聯合報系資料照）
台股。（聯合報系資料照）

這禮拜有4檔可以抽，預期報酬都20%以上，甚至最高132%可賺6萬多，只可惜張數都不到千張，無腦拚抽籤中了就回本。

「緯軟(4953)」上市增資

申購開始：7/14

申購截止：7/18

抽籤日：7/20

申購價：92元

(戶頭請準備92070元)

預期獲利金額：33930元

預期報酬率：36.85%

閎康(3587)」上市增資

申購開始：7/17

申購截止：7/19

抽籤日：7/21

申購價：175元

(戶頭請準備175070元)

預期獲利金額：65930元

預期報酬率：37.66%

「崇越(5434)」上市增資

申購開始：7/18

申購截止：7/20

抽籤日：7/24

申購價：150元

(戶頭請準備150070元)

預期獲利金額：32930元

預期報酬率：21.94%

強生(4747)」上櫃增資

申購開始：7/18

申購截止：7/20

抽籤日：7/24

申購價：48元

(戶頭請準備48070元)

預期獲利金額：63430元

預期報酬率：131.95%

康舒明天開獎，祝大家通通「-70」(中籤)

老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：

1. 尋找價差20%以上

2. 抽到進來就賣掉

3. 賺到吃一頓好料

4. 尋找下一檔抽抽樂！

祝大家有抽有中獎，老牛真的沒抽籤運啊！(嘆)

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

閎康 5434崇越 強生 股票抽籤 康舒

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