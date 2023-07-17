4檔股票可抽籤…最高預計報酬達132％能賺6萬多！ 專家：無腦拚中了就回本
這禮拜有4檔可以抽，預期報酬都20%以上，甚至最高132%可賺6萬多，只可惜張數都不到千張，無腦拚抽籤中了就回本。
「緯軟(4953)」上市增資
申購開始：7/14
申購截止：7/18
抽籤日：7/20
申購價：92元
(戶頭請準備92070元)
預期獲利金額：33930元
預期報酬率：36.85%
「閎康(3587)」上市增資
申購開始：7/17
申購截止：7/19
抽籤日：7/21
申購價：175元
(戶頭請準備175070元)
預期獲利金額：65930元
預期報酬率：37.66%
「崇越(5434)」上市增資
申購開始：7/18
申購截止：7/20
抽籤日：7/24
申購價：150元
(戶頭請準備150070元)
預期獲利金額：32930元
預期報酬率：21.94%
「強生(4747)」上櫃增資
申購開始：7/18
申購截止：7/20
抽籤日：7/24
申購價：48元
(戶頭請準備48070元)
預期獲利金額：63430元
預期報酬率：131.95%
康舒明天開獎，祝大家通通「-70」(中籤)
老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：
1. 尋找價差20%以上
2. 抽到進來就賣掉
3. 賺到吃一頓好料
4. 尋找下一檔抽抽樂！
祝大家有抽有中獎，老牛真的沒抽籤運啊！(嘆)
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