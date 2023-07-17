4檔股票可抽籤…最高預計報酬達132％能賺6萬多！ 專家：無腦拚中了就回本

AI概念股緯創股價狂飆，但近日一名男網友卻高興不起來，他在網上分享與緯創股「擦肩而過」的難過心情，他表示本來要存股緯創，卻因為接受父母幫買房而放棄存股緯創，許多網友聽了忍不住吐槽「又在幻想了！」

2023-07-17 11:53