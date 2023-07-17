「饗A Joy」晚餐含服務費破4千元…卻一位難求！ 專家曝：果然下半年要做這事
現在吃一頓Buffet，最貴可以到多少？
最近饗賓集團推出了新品牌「饗A Joy」，光是午餐就要3280，晚餐更是要價3880，還不含10%服務費。
我以為這麼精緻的價格，會嚇跑一票食客。想不到現在往後一個月的時間裡，那是天天爆滿、一位難求。
這家公司旗下知名的品牌還有「饗食天堂」、「響響」、「旭集」等。我印象很深刻，過往在這幾個牌子和女孩約會，吃完沒一個有下文的。
看到這家公司如今品牌線這麼齊全，果不其然，它們計劃在2024下半年掛牌。
看來餐飲股即將再添一檔強力新星了，屆時我一定以行動支持，一部分是看好它的估值，一部分是看看能不能在資本市場回收咱們過去純真的青春。
當然，我也非常好奇4000塊的Buffet嚐起來是什麼滋味，或是白飯有沒有無限量供應（欸？）。現在也跟著湊熱鬧排隊，不過計畫是單獨前往，這次不攜伴了。
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