選個股或買ETF？思考一問題：你能承受年化報酬率-30％嗎

摘要 1.在學習知名投資大師的投資方法時，會遇到每個投資大師說法不一樣的狀況，例如有的大師強調集中投資，有的提醒不要集中、應該廣泛分散。 2.我們應該試著釐清每個投資大師的差異，才能真正把投資大師的方法、觀念，套用到自己的投資中。 3.在向投資大師學習時，我們應該要有3個關鍵思考：了解自己的能力圈、了解個人風險承受能力的差異、了解時代背景的差異。

在向投資大師們學習的過程中，我認為最有價值的問題是：「為什麼這個投資大師，和另一個投資大師的說法不一樣？」

有的大師說不要買成長股，有的說要找高成長的潛力股；有的大師強調集中投資，有的提醒不要集中、應該廣泛分散；有的大師建議你被動投資，如買ETF及指數基金，有的大師告訴你選股的技巧；有的大師提示你投資債券的訣竅，有的大師表示買股票就好，不要投資債券。

到底這中間有什麼差異呢？

我認為，釐清這些差異才能真正幫我們理解一位投資大師的核心理念，也才能真正把投資大師的方法、觀念，套用到自己的投資當中。

以下分享3個向投資大師學習時，應該有的關鍵思考：

1.了解自己的能力圈

股神巴菲特（Warren Buffett）與先鋒基金的柏格（John Bogle），都曾建議投資人指數化被動投資，不要選股、擇時，廣泛分散如用ETF投資全市場就好。

但實際上，我們也會觀察到，巴菲特及其他許多專家自身都是主動投資的專家，也曾分享挑選好股票的許多建議。

那我們應該聽從大師建議，進行指數化投資，還是應該效法他們的實際做法，進行主動化的選股擇時操作？

關鍵在於，我們是否對自己的能力有正確的評估。

假如你認為自己擁有額外的能力和資訊，像大師一樣主動投資也許是一種選項。但對多數人來說，積極操作不見得能得到更好的成果，被動投資其實是更適合大多數人的選項。

記得謹守這項原則：了解自己的能力範圍，不去做超出能力範圍的投資。

如果對此感到困惑，那嘗試高比例的被動投資，加上小比例的主動投資，一段時間後，投資人應該也可找到更適合自己的答案。

2.了解個人風險承受能力的差異

在談許多投資大師的成就時，我們大多討論的是他們的長期報酬率，例如巴菲特早年長期年化報酬率約20％，林區（Peter Lynch）任職富達基金經理人期間的年化報酬率約30％。

但有一點大家經常忽略，就是投資的風險。

如果說，你有機會得到和大師類似的報酬，但中間某一年可能出現負30％，甚至負50％，你能夠承受嗎？

實際上如果我們單看風險，無論是巴菲特或其他投資大師，生涯中投資組合的風險，跟整體大盤的風險並沒有太大差異，有些甚至風險更大。

多數投資大師的本職是管理投資組合的經理人，而且多數管理的是股票型基金。他們無須在意報酬劇烈的波動，因為發生股市大跌時，通常整體大盤的多數股票都同時下跌，而基金經理人要做的，是在大跌的年度盡可能不要落後其他人，而非保持穩定績效。

但基金經理人能承受的風險，一般人不見得能接受。有多少人會在這種劇烈波動的過程，忍不住虧損而賣出呢？想通這一點，在向大師學習的過程中，你會更知道怎樣的觀念方法才適合自己。

3.了解時代背景的差異

在過去百年間，產業的發展與變化，在不同階段差異巨大。從鐵路交通運輸到貿易蓬勃發展，從能源成本降低到工業生產力崛起，進而全球貿易逐漸崛起，逐步推向全球化分工，再到電腦與電子科技產業運算力大幅提升，網路與通訊的崛起。

每個時代的經濟與企業都有不同的重點、特性，這也讓投資分析並無法一體適用到所有企業。舉例來說，用衡量資產淨值的方式來為企業估價，也許適合幾十年前主流的工業公司，但無法衡量近年許多科技產業的價值。

每個投資大師經歷的時代背景不同，有不同的經濟狀況、主流投資工具，也因此他們的思考方式、著重的重點也因此有差異。

在閱讀大師的投資分析方法時，同時加入歷史的時間軸線發展，能幫助投資人更深入理解各種分析背後的核心原理。

當你能了解不同專家、不同看法之間的差異，代表你對這些方法的本質、前提，有足夠的理解。

《向12位大師學投資：他們跨世紀的投資修煉，領你走上財富之路》

作者：商業周刊

出版社：商業周刊

出版日期：2023/07/06

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。