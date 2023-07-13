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「緯創（3231）周線跟鬼一樣」超穩！鄉民驚歷史重演：少年股神又來了

聯合新聞網／ 綜合報導
緯創股價頻頻上漲。記者吳康瑋／攝影
緯創股價頻頻上漲。記者吳康瑋／攝影

台股12日於平盤附近上下狹幅震盪，尾盤拉高，終場收盤上漲63.12 點，收盤指數16,962.03點，成交量 3,494.77億元。AI伺服器概念股緯創（3231）盤中也再度亮燈漲停至124元，創下新天價。PTT網友認為，緯創「跟鬼一樣的周線」，當沖、波段都「穩到不行」，相當樂觀。其他人則認為，緯創股價上漲的趨勢跟疫情期間航運股相當類似。

日前有網友透露，他投資29元緯創，放了兩年賣出12張，共賺進102萬元。一名網友在PTT發文討論，緯創周線「跟鬼一樣」，做當沖或波段都相當穩定，對於未來股價非常樂觀。

其他網友留言「2年前貨櫃股的也是這情況」、「102賣了，好虧」、「太早了」、「看看長榮大前輩，歷史總是驚人的相似」、「樂觀了，空軍：可以喘口氣了」、「連dcard用戶都大賺」、「我看到當初去追貨櫃的散戶的感覺了」、「有沒有溺水的水手出來勸世一下」。

還有網友留言「歷史會重演，上看400不要不信」、「我都買104了，買起來」、「賺爛文開始了」、「根本沒道理漲成這樣」、「少年股神重出江湖」、「ai伺服器代工40%的公公變成笑話」、「早餐店、菜市場都是緯創的股東了」、「這波很穩還有一個原因，是因為存股而買的人一堆，成本都超低」。

緯創 PTT 台股

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