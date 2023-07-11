「股價一直漲或跌」總煩惱還能買進嗎？ 她： 問自己三個問題找出答案

Hi 我是安娜媽咪，在投資股票的道路上，相信大家常常會在想的問題是，我有想買哪一些股票，可能是台積電、長榮等；或是一些ETF。可能是元大台灣50 0050、元大高股息0056、國泰高股息00878、元大高息低波00713、甚至是債券型ETF等等，但現在它一直再漲，我該買進嗎？是等它跌破五日線、十日線、甚至季線，再買進嗎？同樣的問題，它現在一直再跌，我該買進嗎？是一筆買進、還是分批買進，那要怎麼分批嗎？等等問題，我相信是很多投資人常常再問自己的。

當你有上述的疑慮的時候，你必須問自己以下幾個問題！

這筆投資是投機還是投資？

Are you an investor or a trader？你是投資者還是投機者？這兩個沒有好壞之分，但你必須分清楚自己是屬於哪一種，來決定你的投資策略是偏向投機還是投資，不太可能會有一種人，兩個都同時做得很好的。

這兩者最大的不同是，投資者在選股，看重的是此股票、ETF本身的價值，像是公司本身有沒有再賺錢、財報如何、前景如何，或是ETF的選股策略、殖利率、長期表現等，其賺取的是，長期企業、成分股的營利成長；而投機者，主要看重短期的股價趨勢表現，以當日、幾日內的市場變動中(消息面、技術面等)，積極買賣來換得市場報酬。

因此，在投入資金前，問問自己你是屬於哪一種？

這筆投資是長期投資還是短期投資？

若你跟我一樣是屬於投資者，那你可以問自己下個問題，這筆投資是長期還是短期投資？

若是長期投資，接下來，你要問自己，長期投資的定義是什麼？持有時間是多久？

我認為，一筆投資超過5年以上才稱得上長期投資，當你規劃要長期持有這檔股票(個股、ETF)，你可以是定期不定額買進、也可以是單筆買進，但你必須持有5年以上，而過去歷史，股市超過一半的時間都是上漲的，在這長期持有的過程中，因為「時間」，你會建立出「相對低的成本」，這個就是長期投資中很重要的護城河，也就是你的持有成本在5年後，是有很大的機會可以撐過大幅度下跌的時候。

因此，當你決定你這支股票要長期持有的話，其實你就不用考慮現在的價格，而勇敢買進了，但建議，以風險控管的角度來說，可以把資金分成等比例，分批進入市場，另外，永遠手上要留一些銀彈，來讓自己可以有彈性做加碼或是調整自己的其他持股。

但，這個長期持有的過程中，是非常不容易的，很多投資人，一開始存股都是很有信心的定期定額，幾個月後，當股價上漲、下跌的時候，你會猶豫要不要繼續買、還是要賣 (可能瞬間從長期投資變短期投資)，但當你努力撐過一定的時間，持有成本非常低的時候，你就會有信心長期持有了。

若是短期投資，你的投資策略是什麼？

若你這筆投資是屬於短期投資，那你要先問自己，是多短期的投資，是幾周、一個月、幾個月還是一兩年，這會影響你自己面對市場變動時的投資策略。

短期投資最重要的是，你要先擬定自己的投資策略，漲多少要獲利出清，出清後的資金要用來幹嘛，有沒有下一檔股票可以投資？

反之，你也必須知道跌多少的時候，你要認賠出場？是跌破五日線、十日線、月線、季線還是要再加碼？自己手上有多少銀彈可以加碼等？若你沒有事先想好自己的投資策略，面對股價下跌的時候，你可能先告訴自己，跌破十日線，我就認賠出場，等真的跌破十日線後，你可能又跟自己說等跌破月線在說好了，這樣的情況下，投資人會越來越慌，失去方向，可能造成亂賣股票或者亂加碼等等。因此，任何投資都要先擬定好投資策略！

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