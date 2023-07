「股價一直漲或跌」總煩惱還能買進嗎？ 她： 問自己三個問題找出答案

Hi 我是安娜媽咪,在投資股票的道路上,相信大家常常會在想的問題是,我有想買哪一些股票,可能是台積電、長榮等;或是一些ETF。可能是元大台灣50 0050、元大高股息0056、國泰高股息00878、元大高息低波00713、甚至是債券型ETF等等,但現在它一直再漲,我該買進嗎?是等它跌破五日線、十日線、甚至季線,再買進嗎?同樣的問題,它現在一直再跌,我該買進嗎?是一筆買進、還是分批買進,那要怎麼分批嗎?等等問題,我相信是很多投資人常常再問自己的。

當你有上述的疑慮的時候,你必須問自己以下幾個問題!

這筆投資是投機還是投資?

Are you an investor or a trader?你是投資者還是投機者?這兩個沒有好壞之分,但你必須分清楚自己是屬於哪一種,來決定你的投資策略是偏向投機還是投資,不太可能會有一種人,兩個都同時做得很好的。

這兩者最大的不同是,投資者在選股,看重的是此股票、ETF本身的價值,像是公司本身有沒有再賺錢、財報如何、前景如何,或是ETF的選股策略、殖利率、長期表現等,其賺取的是,長期企業、成分股的營利成長;而投機者,主要看重短期的股價趨勢表現,以當日、幾日內的市場變動中(消息面、技術面等),積極買賣來換得市場報酬。

因此,在投入資金前,問問自己你是屬於哪一種?

這筆投資是長期投資還是短期投資?

若你跟我一樣是屬於投資者,那你可以問自己下個問題,這筆投資是長期還是短期投資?

若是長期投資,接下來,你要問自己,長期投資的定義是什麼?持有時間是多久?

我認為,一筆投資超過5年以上才稱得上長期投資,當你規劃要長期持有這檔股票(個股、ETF),你可以是定期不定額買進、也可以是單筆買進,但你必須持有5年以上,而過去歷史,股市超過一半的時間都是上漲的,在這長期持有的過程中,因為「時間」,你會建立出「相對低的成本」,這個就是長期投資中很重要的護城河,也就是你的持有成本在5年後,是有很大的機會可以撐過大幅度下跌的時候。

因此,當你決定你這支股票要長期持有的話,其實你就不用考慮現在的價格,而勇敢買進了,但建議,以風險控管的角度來說,可以把資金分成等比例,分批進入市場,另外,永遠手上要留一些銀彈,來讓自己可以有彈性做加碼或是調整自己的其他持股。

但,這個長期持有的過程中,是非常不容易的,很多投資人,一開始存股都是很有信心的定期定額,幾個月後,當股價上漲、下跌的時候,你會猶豫要不要繼續買、還是要賣 (可能瞬間從長期投資變短期投資),但當你努力撐過一定的時間,持有成本非常低的時候,你就會有信心長期持有了。

若是短期投資,你的投資策略是什麼?

若你這筆投資是屬於短期投資,那你要先問自己,是多短期的投資,是幾周、一個月、幾個月還是一兩年,這會影響你自己面對市場變動時的投資策略。

短期投資最重要的是,你要先擬定自己的投資策略,漲多少要獲利出清,出清後的資金要用來幹嘛,有沒有下一檔股票可以投資?

反之,你也必須知道跌多少的時候,你要認賠出場?是跌破五日線、十日線、月線、季線還是要再加碼?自己手上有多少銀彈可以加碼等?若你沒有事先想好自己的投資策略,面對股價下跌的時候,你可能先告訴自己,跌破十日線,我就認賠出場,等真的跌破十日線後,你可能又跟自己說等跌破月線在說好了,這樣的情況下,投資人會越來越慌,失去方向,可能造成亂賣股票或者亂加碼等等。因此,任何投資都要先擬定好投資策略!

◎本文已獲 安娜媽咪的育兒理財路 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。