中國通縮引關注 鄉民曝「當地可怕現狀」：只想領錢卻被打

中國國家統計局10日公告6月份消費者物價指數（CPI），與去年同期持平，等於通膨率下降至零，而生產者物價指數（PPI）則下跌，突顯需求持續疲弱，外界擔憂中國經濟通貨緊縮造成的威脅。PTT網友表示，通縮比通膨可怕，有人分享中國現狀，有民眾只是到銀行領出自己的存款，卻被城管打，還被控滋事等罪名。

一名網友在PTT發文表示，中國經濟已經處於通貨緊縮的狀態，中共政策就是「汽車下鄉」，但政府知道繼續亂搞，經濟會更糟糕，因此已經有消息傳出，北京不再亂搞科技業，所以阿里巴巴的股價也上漲。

其他網友則留言「通縮比通膨可怕啊，那是信心問題」、「有通膨代表有消費，通縮那麼可怕的東西」、「通縮比通膨更可怕，他更難解決。日本通縮30年了，還是無解」、「要價格割喉戰了大家快逃」、「左岸韭菜存到銀行的錢，被政府拿去填地方債的窟窿，所以不給韭菜領」。

還有人表示，「最近左岸的韭菜想去銀行門口抗議，只是要領回自己存的錢而已，還被城管打、被指控尋釁滋事，真的可憐」、「根據我的情報，現在左岸政府又開始新的作死的政策，拿人民存在銀行的錢去補地方債的窟窿，現在就是左岸的銀行延長地方債的期限、降低利息，導致銀行獲利跟穩定性下降」。

根據維基百科指出，通貨緊縮指整體價格或物價水準下跌的經濟現象。 是與通貨膨脹相反的概念。 當通貨膨脹率低於0，而成為負數時，為通貨緊縮，例如近年的日本。通貨膨脹會使貨幣的實際購買力下降，通貨緊縮會使貨幣的實際購買力上升。