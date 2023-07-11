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高盛調升台積電（2330）目標價成「反指標」？網喊：賣出訊號來了

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高盛調升台積電（2330）目標價成「反指標」？網喊：賣出訊號來了

聯合新聞網／ 綜合報導
高盛調高台積電目標價。路透 路透通訊社
高盛調高台積電目標價。路透 路透通訊社

高盛繼5月調降台積電（2330）的目標價後，如今又轉而上修目標價14%至700元，認為台積電掌握先進技術，是台灣半導體業關鍵的人工智慧（AI）推手。PTT網友直呼「丸子（意指完了）！賣出訊號來了！」還有人認為，這將是最後一波上漲。

高盛 Bruce Lu在內分析師5月曾以半導體業庫存整理周期比預期緩慢為由，將台積電目標價由633元降為615元，如今又上修目標價。高盛在研究報告中將台積電2023-2025年獲利預測調高1%-3%，資本支出預測從309億美元上調至314億美元。

一名網友在PTT發文表示，台積電上一波起漲點約落在五月，當時高盛調降台積電目標價，如今高盛調升台積電目標價，可能等於台積電反而要下跌的徵兆，他直呼「懂的都懂」。

其他網友則留言「這是最後一波了要把握，之後人類馬上就要變電池」、「高盛，你知道der，嘻嘻」、「出貨文」、「還不快逃」、「毫無意義，遲早要追高幫慘戶抬轎」、「要下去了嗎」、「全力放空」、「該賣囉，反著做就對了」、「出貨囉！各位，抓穩」。

還有網友留言「慘，高盛說話」、「剛發完馬上回平盤」、「難怪GG被狂倒」、「完蛋了，連560都不保了，崩爛」、「新聞一出馬上出貨」、「馬上狂跌，高盛厲害的一手」、「調高高好出貨」、「這是賣出訊號嗎？最近台積又開始掉回去了」、「究極反指標」。

PTT 2330台積電 高盛 半導體 AI

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