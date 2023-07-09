7-11和全家茶葉蛋 凡人看差3元、有錢人看到差30%

摘要 1.很多投資人會陷於絕對數字的迷思，以為數字差距小，就對投資影響無關緊要，一定要有「比率」及「百分比」的觀念。 2.台股整體趨勢應是往上，短期內台股沒有大跌的疑慮，但有修正的必要。投資人可以善用這樣的波動特性，把握不追高的原則，創造更大的獲利空間。 3.選擇個股時，需要留意產業展望與挑戰，以及該公司的治理結構是否已經轉型。高本益比的電子股、傳統的績優股、高現金殖利率股是不錯的選擇。

前些日子，孩子跟我分享，統一超商與全家便利商店的茶葉蛋價格不同，前者每顆10元、後者13元。孩子認為差距不大，只差3塊錢。我卻是機會教育。兩者相差30%，相較於每年定存%數或企業毛利率而言，這是很大的比率，不能輕忽細微的不同。

很多投資人會陷於絕對數字的迷思，以為金額差距不大就無關緊要。一定要有「比率」及「百分比」的觀念，用於對照定存百分比（每年），這樣就能清楚報酬率如何，再根據時間的長短判斷是高是低，或是否偏離行情。

進入2023年下半年。法人機構在6月底更換持股，重新調整了部位。最重要的是，由於AI盛行，科技股又重拾起主流地位。

尤其台灣高科技電子業在全球扮演重要角色，而以台積電為首的半導體業，在台股中又是高權重。台股整體趨勢應是往上，短期內台股沒有大跌的疑慮，但有修正的必要。投資人可以善用這樣的波動特性，把握不追高的原則，創造更大的獲利空間。

目前仍然在合理區間，只是各行各業面臨的情勢不同。選擇個股時，需要留意產業展望與挑戰，以及該公司的治理結構是否已經轉型。

當房市被政府壓抑，行情變得冷卻。民間的游資極可能會往股市移動。所以除了高本益比的電子股，傳統的績優股、高現金殖利率股也將獲得投資人青睞。

國外的通膨問題將不再需要擔心，美國聯準會（Fed）雖然保留升息的可能性，不過似乎是強弩之末，或可能在經濟數據上看到些端倪。不過，其他國家也只是末升段，利率仍是徘徊在頂峰，因此債券、股市是現階段最該留意的標的。

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