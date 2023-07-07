他一買倉和（6538）就「噴飛兩根」 現行投資策略曝

太陽能網版印刷廠商倉和（6538）上半年營收年增逾23%，有投資人投資該支標的「直接噴飛兩根」，他認為主因是「已經到財報月，毛利率大幅改善」，未來有機會回到之前的高點，他也建議「有賺錢自己選擇賣點，就算殺回成本也無所謂，繼續放著」。

倉和（6538）在近5日的股價上漲20.19%，其所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.33%。櫃買指數上漲2.57%，股價漲幅表現優於大盤。

有投資人在論壇Dcard發文表示，原本以為倉和的營收沒有特別亮眼，頂多只會小幅上漲，想不到直接「噴飛兩根」，他分析上漲原因，可能是因為已經到財報月，毛利率有大幅改善。

該網友認為，近期倉和股價差不多會落在160到170，他建議「有賺錢自己選擇賣點，成本被拉開就看戲，看它能噴去哪了，就算殺回成本也無所謂，繼續放著」。

其他網友則留言「我聽大哥的」、「大哥太猛了，看了之後覺得你的分析很正確，隔天委託開始前就掛單，可惜掛太低，直接漲停兩根，果斷放棄進場」、「我也在等青雲跟上腳步，但貌似6月營收開的有點不好」、「感謝分享，那我也要加碼4916」、「39塊6張4916還在等盤整，煎熬」、「大哥有新標的，小妹一定跟」、「事欣科現在我覺得盤整得滿漂亮的，突破應該有戲」。