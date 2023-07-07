打房會害房市股下跌？鄉民笑稱「想太多」：關鍵時間點才演戲

房價年年上漲，買房對年輕人而言已是遙不可及的夢想，為了讓房價下降或緩漲，蔡政府宣稱將進行打房政策，投資人擔心，是否會間接影響房市概念股下跌，不過鄉民卻笑了，直呼「選舉演一下，你也當真？」

一名網友在PTT發文表示，近期政府開始打房政策，也修改囤房稅規定，雖然打房政策無法讓房價下降，只能緩漲，但房屋銷售成交量下降，房市概念股就會進而被影響。

該網友表示，目前觀察到海悅、信義等的營收都下降，他也有存股相關股票，因此擔心囤房稅調整沒有影響房價，反而害相關股票下跌，「大家覺得房市概念股未來會開始變慘業嗎？手上有幾檔存股，未來也打算逢低存，但怕未來因打房開始變慘業」。

其他網友則留言「呵呵，選舉演一下，你也當真」、「大者恆大，只是讓中小都死，讓大的稱王而已」、「想太多，房市是經濟火車頭」、「你想太多，只有賺多跟賺太多的問題」、「不要懷疑政府不想打房的決心」、「政府瘋狂做多，別被洗出場了」。

還有人留言「演打房猴戲騙選票而已，你是在認真什麼」、「經濟火車頭，不怕」、「不痛不癢，替建商炒房仔擔心什麼」、「漲100跌20你覺得叫漲還跌？」、「想太多，這麼多年了你哪次看到真的有打，嘴巴喊喊而已，不要太認真」。

不過也有人留言「營建相關的庫存目前都在高位，銷售都在低位，eps見鬼才可能好，但目前都不想降價，所以接下來很可能是裁員」、「這只是剛開始，時代變的很快，天底下沒有無風險這件事，哪怕是建商也知道在趨勢之上也不可能去擋的了」、「怕就減碼」。