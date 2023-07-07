謝金河讚AI卻被噓！PTT一聽「老謝開金口」怕爆：做空訊號來了
財訊傳媒董事長謝金河表示，今年上半年台股表現精彩絕倫，尤其是從軍工股、資安、綠能股帶出驚奇，最後是最燦爛的AI革命。PTT網友表示，雖然AI股遭遇亂流，但外資、謝金河都出面喊話，是不是不用擔心了。其他網友卻看衰，直呼「訊號來了，開始做空了，空AI時代來臨」。
謝金河表示，AI產業鏈成為帶動台股神奇飆漲的神祕列車，很多蟄伏幾十年的公司股價都變得輕飄飄，輕輕一拉就漲停板。PTT網友表示，雖然近期AI股遇到「小亂流」，但除了外資出面喊話，連謝金河也表明看好「AI伺服器是台灣下半年的亮點」，看來是不用擔心了。
其他網友卻看衰，紛紛留言「開始做空了」、「訊號來了嗎」、「Ai就幾家有實質營收，大部分都是空的，炒股而已」、「空AI時代來了」滿街都是空在那邊租不出去的，跟我說靠內需」、「老闆：Ai就可以清水溝、拉水電、24小時的司機、還要有血有淚還會餓的工人幹嘛？」
還有人留言「完蛋了反指標來了」、「果然要崩」、「今天一堆小型股要跌停了，快逃」、「完蛋，這貨提什麼就崩什麼」、「幾個月前也沒看老謝提AI，突然就懂AI了，厲害厲害」、「AI開崩」、「阿河每次亂點我真的怕」、「上次酸一下特斯拉就大漲，就問你怕不怕」。
不過也有人看好留言「再多新聞....AI還是會繼續噴吧」、「ai就不會泡沫的東西」、「確實現在有機器人送餐」、「老謝對市場用心的程度，後生晚輩都應該學習，佩服」。
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