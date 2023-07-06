就是不信邪！偏偏不買AI概念股 結果小散戶倒賠

台股今年來大漲超過3000點，漲幅逾20%，歸功於ChatGPT與輝達（NVIDIA）帶動一波AI投資熱潮，相關產業受惠股價狂飆，甚至刷新歷史天價，帶領大盤一度重返萬七大關。然而，有一名股友坦言「我不信邪，偏不買AI概念股」，沒想到如今倒賠6萬元。

該股友於PTT以「今年為止目前賠多少？」發文表示，「最近我不信邪，偏不買AI概念股，結果買的都不漲，還倒賠」，並想調查統計「賠錢的打+1」希望其他人一併附上金額，他帶頭分享「+1，賠6萬」。

同樣沒搭上AI熱潮的網友紛紛喊「+1」並哀號「我以為賠錢的我很孤單QQ」、「賠150萬」、「非AI類賠快兩萬了…也才買20萬」，多數人賠30萬元以下，少數人破100萬元，最慘的股友則貼出對帳單自嘲「選我正解」，圖中可見一檔長榮虧損6258萬元，報酬率-99%。

AI概念股一路直衝，緯創、廣達接力超車鴻海，多軍認為「今年放空才會賠更多吧？類股輪流吃紅欸」、「今年只買不賣賺161萬，月底記帳時也嚇到」、「AI=all in」、「追高強勢股也幾乎沒賠錢」、「今年不放空就不會賠吧！還沒看哪支割韭菜的，不過漲成這樣空軍應該很難不去空吧」。

也有空軍勇敢承認「空緯創賠100多萬了」，可見萬七關頭賠錢的大有人在，引來不少人虧說「今年賠比賺難達到，佩服佩服」、「都要萬八了還在賠的建議去定存就好」、「賺10%是輸大盤吧，應該也在乖乖上班的名單裡面」。