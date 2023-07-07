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大盤跌破月線網分兩派做法！PTT嗨爆喊「加碼」 他因1原因不跟

聯合新聞網／ 綜合報導
台股重挫，網友討論是否加碼。圖／聯合報系資料照
台股重挫，網友討論是否加碼。圖／聯合報系資料照

台股6日重挫，跌破萬七關卡，盤中最低一度來到16749.29點，大盤指數終場收16762.17點，下跌294.26點，跌幅1.72%，成交量3466.68億元，三大法人賣超458.02億元。網友好奇「有人接刀的嗎？」，PTT鄉民一面倒高喊「哪次不加碼？」但也有人認為「除息旺季不太想加碼」。

一名網友在PTT發文詢問「大盤7/6跌破月線有人加碼嗎？」他表示，目前台幣繼續貶值、外資持續賣出，7/7美國公佈數，讓他好奇「有人開始接刀嗎？」他也分享自己再購入小台期（202307）、欣興（3037）的明細。

其他網友則留言「加啊，哪次不加」、「天天都便宜，哪次不加」、「台股當然加」、「接啊，下來當然要接」、「越跌越買啊」、「線就是要拿來破的」、「放長期有綠就撿」、「最好跌多一點」、「我信貸歐印了，跟上」、「房貸歐印」、「早就槓桿開爆歐印了」、「跌不買，等到漲才買？」。

但也有人留言「除息旺季不太想加碼」、「月線不是生命線嗎？」、「為何不等明天」、「不急」、「賣一賣去度假了，年底再來看盤」、「這只是開始，大崩殺」、「這麼樂觀，那還有得殺」、「太早啦」、「這只是剛開始，你忘了停頓一下」、「連中小型股都撐不住了，可能還要再等一段時間」、「開始空了，還加碼咧」。

台股 大盤 PTT

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