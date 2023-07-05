經濟太好？大學生本金200萬玩股 網曝關鍵揭年輕人最大差異

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

新冠疫情爆發後台股逆風高飛，近期也站上萬七大關，這期間也誕生許多「少年股神」。有網友分享，一名還在就學的大二生自稱「擁200萬本金」僅花5分鐘賺進2萬，讓他直呼「現在大學生這麼猛？」不過也有人認為現在年輕人資源豐富、能輕鬆獲得股市相關資訊，「只要願意花時間學習，真的比幾年前簡單」。

一名網友在PTT「現在大學生這麼猛」為題發文，他表示在早餐店用餐途中，突然一名年輕人闖進店裡興奮大喊靠著早盤當沖，短短5分鐘內就進帳2萬，後來這名年輕人自稱仍在就讀大學二年級，握有本金200萬，只是趁著暑假期間玩玩股票。原PO見狀直呼「現在年輕人休閒就這樣五分鐘幾萬上下」，納悶「台灣經濟現在是不是很好？」

對此，一名七年級生回文表示曾遇過23歲的電商老闆，麾下更有3、40名員工，他認為「現在年輕人的資源相對自己多非常多」，網路學習資源非常豐富而且很便利，因此對於少年股神、富豪不感到意外。他指出，除了App、各網站外，也可透過YouTube的財經網紅頻道補充股市相關知識，「只要願意花時間學習，真的比幾年前簡單」。

話題曝光後吸引許多鄉民回應，「還好吧，身邊就有朋友拿父母給的錢練等」、「當沖遲早賠大錢」、「有家底啊，搞不好人家就算賠光也無所謂」、「往下時能不被套住才是真材實料」、「賠錢的不會講，賺錢的到處說」、「資訊爆炸有很多好的東西可以學，但也很多詐騙」。

大學生 PTT 台股 台灣 當沖

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