冥燈顯靈…台股空軍慘摔 他列一排對帳單哀嘆：你們賺的有我的血
雖然台股今（5）日跌84.34點、收盤指數17,056.43點，但因看好AI股領軍，許多人認為後市仍有望上揚。不過一名網友發文貼出今年以來的「慘烈戰績」，讓他大嘆「誰說台股萬七不會賠錢？」、「你們賺的有我的血啊」。
一名網友在PTT發文，他自嘲也許因為天生個性反骨，眼見台股持續走高便決定當起空軍。原PO表示今年接觸期貨後更是一發不可收拾，不料才玩不到2個月，「空裕隆後裕隆創新高、空宏達電後漲停、空創意後漲停創新高」，損益更已負66萬，他回憶當時決定讓自己放假，休息整頓後再投入股海。
原PO休息回來後發現自己不適合玩期貨，轉而將目光投向當沖，不料原PO的股海之路仍無起色，到7月5日為止總損益已負122萬，讓他哀嘆「誰說台股萬七不會賠錢？」、「你們賺的有我的血啊」。
慘烈投資路曝光後引起網友討論，「還好我沒你虧這麼多」、「在多頭的時候空，我只能謝謝您了」、「謝謝分享，讓我知道我不孤單」、「跟趨勢對做的勇者」、「多頭為什麼一直空呢」、「台股那麼妖敢做空，不簡單」。
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