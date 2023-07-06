他靠本金300萬買股賺六倍！投資策略曝：現在最重視這1點

一名投資高手分享2023年投資績效，他憑藉300萬元的本金，總損益達到1948餘萬元，他先是以短線投資賺取價差，接著又改做長期投資、美股等，其中也有進行當沖，他也分享自己的投資策略及心路歷程，坦言「現在非常重視技術面輔助」。其他人羨慕直呼「翻六倍，賺爛了」。

一名網友在PTT發文表示，他在2023年以本金300萬元進行多項投資，年初持續進出股市賺取價差，雖然有獲利，但考慮到手續費過高，因此陸續出清手中持股。

該網友於今年五月開設三家期貨帳戶，其中一個專做長期投資，另外兩個則是當沖為主，而長期投資配置350萬元，策略就是「順著景氣走」，主觀意識「做多」為主，只要發現不對勁，即使未實現損益負四十萬，仍是立刻轉換方向，同時也專注籌碼面、美股動向等。

而當沖帳戶配置50萬元，「通常是找台股盤後15：00到20：30，在美股還沒發佈消息及開盤之前，做台股盤整區間套利，另外那指動輒上下振幅200-300點，20：30美股發布消息開盤後做那指區間套利」。

從該網友提供的投資明細可見，總損益已達到1948餘萬元，今年6/8到7/5的沖銷明細則顯示總損益達18餘萬元。他表示，「大盤在半信半疑中成長，說實在的，非常不踏實，過去我不看技術面，現在非常重視技術面輔助，也就是基本面再不合理，一樣閉上雙眼做」。

其他網友則留言「賺爛了賺爛了」、「翻六倍，賺爛了」、「大家都賺錢誰賠錢」、「這板是不是就剩我沒賺了」、「太猛了啦」、「請讓我叫一聲師傅」、「難道股版只有我賠爛嗎」、「大盤要轉了，績效文狂發」、「海撈4000萬，當三次遊民，這人生真精彩」。