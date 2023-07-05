今年隨便買績效都贏大盤？ 他曝「真正實力」：帳面獲利幾年後不見得留在荷包裡

今年是有一點點利多的阿狗阿貓都可以跟著大盤一起上漲的年份。一堆人會認為自己績效好棒棒，隨隨便便都贏大盤，但事實真是如此？

我只想說，回顧你手上的股票，它們在三年前和五年前的價格是多少？你賺到它們的成長複利了嗎？還是你只有每次多頭才能跟著大家炫耀一下動輒幾十趴的超高績效？那你不過跟一般人是一樣的，多頭時期賺贏大盤就不過是正常現象罷了。但幾個多空週期下來，你的長期績效才是你真正的實力。

我比較喜歡告訴大家我虧損多少，我覺得虧損的經驗遠比賺錢的經驗寶貴太多了。兩三年前我也曾開心地貼出我短期獲利了兩三倍的股票，但後來那反而成了我最不堪的虧損紀錄，我最終被股市這位最偉大的羞辱者狠狠地羞辱了。

你真正的績效是你持有了超過五年十年的股票給你的回報，而不是現在這些短期的紙上富貴。相信我，我看過也經歷太多次了，你現在看到的帳面獲利還不見得會在幾年後穩穩地留在你的荷包裡。

「在美好的時刻想起上帝，在糟糕的時刻想起股票。」 （印度價值投資大師Prashant Jaint）

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