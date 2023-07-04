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長榮（2603）填息是假議題？他樂觀分析：第三季還能期待

聯合新聞網／ 綜合報導
長榮除息表現亮眼。圖／長榮海運提供
長榮除息表現亮眼。圖／長榮海運提供

長榮（2603）上周五除息首日飆上漲停收盤，3日再拉出第二根漲停，收在102.5元，排隊買單超過10萬張，長榮強勢的填息表現，引來市場關注。投資人認為「填息是假議題」，且第三季為海運旺季，因此還可以期待一下。

一名網友在論壇Dcard發文表示，長榮除息之前一直有人說「無法填息」，但其實填息只是一個假議題，因為長榮一張配息7%，填息10%有7000元、50%有35000元，目前已填息25%、17500元，加上小資族領退稅8.5%。

長榮淨值190元、第一季每股盈餘（EPS）2.38元；鴻海第一季EPS達0.93元，淨值100元，長榮股價卻比鴻海更低，而每年第三季都是海運業旺季，也是海運股飆漲的時期，因此還可以期待一下。

其他網友則留言「就神tm扯，開盤看它在那邊跳，沒想到又漲停啦」、「除息後成本90今天忍不住賣了，是不是偏早了」、「什麼鬼計算方法，這跟前幾個禮拜發哥除息，漲幾%就有新聞出來說填息5%一樣」、「等著套牢吧」、「上周五賣一半，今天再賣一些，手上還有陽明權證」。

有人提問「對所得稅高於12%的人來說，只填10%不算獲利對吧？」發文網友回答「沒錯，這也是為什麼很多大戶會在配息前先賣出，甚至會用公司戶來買進節稅，因為公司戶領配息不用報稅，我們用最多28%分離稅來算就好，70000*0.28就是大約20000，也就是說除息後85,000 +20,000 =105$以內買回都不算虧」。

長榮 Dcard 除息

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