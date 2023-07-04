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「臥底投資詐騙群組」曝騙錢手法！肌肉男：靠1招爽贏超商禮券

聯合新聞網／ 綜合報導
投資詐騙群組多，不肖份子會趁機竊取投資人的資產。記者侯永全／攝影
投資詐騙群組多，不肖份子會趁機竊取投資人的資產。記者侯永全／攝影

投資詐騙群組多，一名肌肉男混進群組內「臥底」，他表示，詐騙集團甚至會打電話給組員聊天，聲音很嗲、會關心組員，群組內每天都會開放組員猜測大盤收盤指數，猜最準的前幾名通常都是暗樁，接著就告訴組員有一個老師開立的合作案，要求組員下載APP儲值。

一名網友PTT發文表示，他在五月底混入投資詐騙群組，他表示，現在的詐騙集團越來越專業，平時會跟組員聊天，且內容不僵化。據他觀察，詐騙群組內會有多個暗樁的人頭帳號，他們同時加入多個詐騙群組，每天都會發一樣的對話，這期間也會跟組員分享股市觀念，其實可以學到不少投資知識。

該網友表示，詐騙群組每天都會讓組員猜測大盤收盤指數，通常猜測最接近的前幾位都是暗樁，到了六月底告訴組員「有一個錢老師（錢鑫磊）去談合作案」，要求組員下載「容軒投資」的APP，並儲值現金，還會安撫組員「網路上很多負面消息」、「這麼大公司連官網都沒有也太扯」等等。

若要在「容軒投資」儲值，就會轉到一個假的Line官方帳號，在這段期間會有群組助理定期關心你的投資狀況，甚至在call訊賣出時，還會打電話給你，平時也會跟你聊生活瑣事，聲音很嗲，該網友二度確診時對方也定時關心，他也會跟對方瞎聊，甚至發發肌肉照，對方還誇獎他「身材真的超好」。

該網友表示，詐騙群組每日開放組員猜測大盤收盤指數，每天前十名可以得到200元的超商禮券，他幸運猜中不少次，最終將禮券都拿去買衛生紙，讓他笑稱「謝謝詐騙集團贊助的衛生紙聖母峰」。

其他網友則留言笑死，賺一堆衛生紙」、「你這樣說出來，大家都要進去賺衛生紙了」、「厲害了，可以從詐騙集團手上賺錢」、「真的是詐騙王國，詐騙手法五花八門，創意無限」、「詐騙橫行，無政府狀態」、「原來是這樣賺衛生紙的啊」。

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詐騙集團 衛生紙 PTT

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