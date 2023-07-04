海運「運力過剩、股價卻不破底」？他分析3關鍵原因

近日貨櫃股強勢的填息表現，引來市場關注。網友分析「海運運力過剩，但股價不破底的原因」，包括美國經濟成長需求增加、配息大戶先賣再買回，造成強勁填息力道、LNG船未到位，現階段只能減速或報廢舊船。

台股本周有多檔科技股、貨櫃股、重量級傳產股將除息，長榮（2603）上周五除息後3日拉出第二根漲停板，萬海（2615）一日填息，4日將除息的陽明海運（2609）、鴻海（2317）的表現也深受市場期待。

長榮上周五除息首日飆上漲停收盤，3日再拉出第二根漲停，收在102.5元，排隊買單超過10萬張，萬海3日除息，同日也一度大漲8%，盤中漲幅6%。

PTT網友分析貨櫃股表現亮眼的原因，他認為，美國經濟成長，需求增加，加上配息大戶先賣再買回，因此填息力道強勁，另外根據IMO減碳規定，LNG船今年才交付第一艘，全球各航商預計要等到明年才會有其他LNG船，現階段只能減速、報廢舊船，因為上述原因，造成航運運力看似過剩、但股價不會破底。

其他網友留言「記住那些叫你輕易賤賣長榮棄息的ID」、「記住那些跟你說長榮除息後會開跌貼息的」、「除息前賣的真的虧死」、「AI都可以提前反應了，明年的運力當然可以先反應」、「航酸都躲起來了」、「巴拿馬運河運量下滑也是主因吧」。

還有人留言「股版壞人多啊，被騙賤賣長榮的人希望有上了一課」、「嘎尾少賺兩根」、「漲兩根航酸都閉嘴了」、「上半年賠錢的萬海都填息了」、「這波操作0056跟嘎尾真是經典」、「我就是因為稅所以減持的，現在追不回來了」、「棄息買不回來真的好可憐」。