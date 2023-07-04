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當沖客半年虧百億！眼尖網抓「投資人變少了」：少年沖仔掛掉一群

聯合新聞網／ 綜合報導
台股2023年上半年當沖交易量較去年同期減少30.3%。圖／聯合報系資料照片
台股2023年上半年當沖交易量較去年同期減少30.3%。圖／聯合報系資料照片

台股2023年上半年當沖交易量較去年同期減少30.3%，扣除交易成本，當沖投資客共虧損101.7億元，平均每人虧損10.9萬元。PTT網友猜測，當沖投資客減少主因是「少年沖仔掛掉一群」。

2023年上半年台股成交金額28.01兆元，當沖佔成交金額35%，成交張數122萬張，扣除證交稅、手續費等交易成本，上半年當沖投資客虧損101.7億元，平均每人虧損10.9萬元。

一名網友在PTT發文表示，今年上半年當沖投資客人數減少，虧損下降更多，難道是「當沖客技巧變好了」，他也指出，「當沖金額逐年有降低現象，政府、券商應該很急，難怪當沖交易稅減半會延至2024年底」。

其他網友則留言「較去年同期減少約30.3%，少年沖仔掛掉一群」、「當沖這五年看到的，都是輸家耶」、「掛掉的少年股神是看不到的」、「怎麼會賠錢，不懂」、「因為只有賺的會po文」、「看空被嘎到爆倉的應該不少」。

還有人留言「沖仔的錢，就是股市獲利來源之一」、「小資足當冲遲早把錢冲光，乖乖做隔日沖和波段吧」、「沒意義的數據，會用當沖停損的人不只有當沖交易者」、「賠錢的都睡公園了怎麼po」、「大盤漲四千點還可以賠100億，沖仔何時才會醒」。

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