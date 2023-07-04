長榮（2603）還會漲！他讚「股價100元以下送分題」：做多還要更多

鄉民投資長榮（2603），他分析，投資該標的可擁有穩定現金流，以今年上半年淡季稅後能賺5元估算，下半年旺季至少也有8元起跳，整年稅後最低能賺13元以上，下周股價還會繼續上漲，「除息後100元以下的長榮股價都是送分題」，甚至直呼「除了做多還是多，不打算設停損點」。

有網友在PTT發文表示，長榮（2603）除息前夕，不穩定籌碼都被清光，除息後第一天漲停，勢必有很多投資人難以買回，導致買盤大增，下周股價還會「繼續噴」。

基本面部分，以今年上半年淡季稅後能賺5元估算，下半年旺季至少也有8元起跳，整年稅後最低能賺13元以上。公司面部分，業內大戶在除夕後隔天漲停時買了高達159.55億元長榮股票，盤後成交17萬張。

該網友表示，長榮公司派在之前鉅額交易以48-50元的股價買長榮鋼鐵，買後股價一直不會低於50元，後續長榮鋼鐵持續漲到67元，他認為「這次盤後鉅額交易買回長榮海運，複製長榮鋼走勢的機率非常大」。

他指出，從歷史來看，長榮股價虧損時，淨值比最低也有0.62左右，「除息後長榮股價100上下都是可以承接持股的送分題」，他建議，如果會擔心，可以等長榮盤侯醠停鉅額交易附近的價位承接，他將這兩年投資收入的三分之一投資美債，其他就屬於穩定現金流。

進退場機制方面，該網友表示，股價低於100元淨值比仍低，買進依然安全，短期目標下周上看110元，中期目標先回淨值比0.6、股價120元。他並未設定停損點，直呼「第三季、第四季都是旺季，沒停損打算」。

其他網友則留言「買了20張，尊重」、「不要太高調啦，送分題了」、「長榮融資水位低成這樣...不噴才怪」、「景氣底部每年估賺20元，是要跌到哪，淹死航酸剛好而已」、「今年13元你太低估了吧」、「長榮會填息啦，我躺著數錢就好」。