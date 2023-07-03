「這檔」鋼鐵股殖利率高達20多%…股東賺翻了？ 他：除息本身並不會帶來收益

【撰文・小股東】

如果你是大成鋼的股東，你是怎麼來計算你在這筆投資所能獲取的殖利率呢! 我們以大成鋼作為案例來探討殖利率的問題。

「2027大成鋼」2022年每股盈餘為6.23元，預計配發現金股利2.4元以及股票股利2元。這表示公司在2022年的獲利(每股6.23元)中將支出(2.4元+2元)4.4元予股東，而其中僅給付每股2.4元現金，另2元則轉以面額十元購買股票的方式來配予0.2股(股票面額十元: 2/10=0.2)。

我有一張大成鋼，我可以實得的股利為何呢：

現金部份：2.4 x 1000=2400元

股票部份：2 x 1000 ÷10=200股

我們來算殖利率: (以文首6/26收盤價47.6元計算)

現金殖利率：2400元÷ 47600元=5.04%

股票部份呢：取得200股，這200股我們不會收到錢，合理而言是沒有殖利率可言的。那麼這200股不算作股東的收益嗎！

如果投資朋友在除權息前有1張，除權息後仍想保留一張，其它股票股利均變現，那麼計算方式如下：

1.先計算現金除息後: 47600-2400=45200 (除息後股價45.2元)

2.再計算股票股利除權: 45200÷(1000股+200股)=37.67元(除權後股價)

3.在除權後即出脫配股200股取得現金: 200 x 37.67=7530元

4.整體股利殖利率: (2400+7530) ÷ 47600(原持股成本)=20.86%

計算至此，投資人可以定義：參加大成鋼除權息後將配息立即出脫變現，所得的現金加股票總股息之殖利率為20.87%

這結果，您是否對投資參與除權息感到振奮呢！

先別太開心喔~ 我們再來看一個殘酷的現實：

除息前持有一張價值: 47600元 除權息後持有一張價值: 股票37670元+現金(2400元+7530元)=47600元

結論是: 公司除權息的動作並不會為股東帶來任何的收益

我們應該追求和期待的是：公司營運獲利所帶來的「填息」

這等同於我們簡單舉例: 讀者們和版主合開一家咖啡店，咖啡店的資產總值有100萬，今年咖啡店決定分紅予股東10萬元，分紅後咖啡店的資產總值即降低為90萬。而店長該做的事情即是努力再賺10萬回來，使得明年咖啡店能再達到100萬的總值，再進行分紅。從而不斷地循環滾動。

公司將盈餘轉增資，配發股票股利的義意何在呢！

很多投資人偏好自己所投資的公司配發股票股利，因為投資人不用額外付錢卻取得了更多的股數。然而現實狀況如上一段所述，即便是發股票，公司的總資產價值沒變，除權後總股數上升，每股股價自然相應的降低了。

除權後對公司的影響何在！

我們再次回到大成鋼作例舉: 大成鋼今年度盈餘配股2元，每千股配發200股，股本將自當前的202.8億增胖至243.4億。而大成鋼在2022年稅後歸屬母公司淨利為120億。如果大成鋼在2023年要維持每股相同獲利能力，那麼大成鋼至少需要賺進144億才能維持與去年相同獲利水準。這也就是把咖啡店開大了，客流量能否餵飽這家咖啡店的概念。

結論一：股息再高，公司的股價從來就是股東的資產，配息只是把錢從公司拿回到自己口袋罷了 結論二：填息才是公司營運穩定的基礎表現，投資人應重視填息能力而非只看配息金額 結論三：配發股票股利，應搭配著公司擁有蓬勃的發展動能，獲利增長的程度足以支持股本擴張的幅度，才能為股東創造實質的利益。

以上分享於2023.06.26。以上內容僅供參考，不作為任何投資操作之建議，投資人應自行判斷風險。

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：大成鋼殖利率20.86%? 怎麼算【殖利率】? 你賺到股息了嗎!!