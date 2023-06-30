5月份景氣燈號又見「藍」！ 專家：連續7顆…台股漲了快5千點

最新出爐的5月份景氣燈號，又是藍燈。

目前景氣燈號已經湊足7顆藍燈了，代表台灣景氣是真的不太好。

但是你要靠這個燈號來操作股市，就要換你的心情不好了。

事實上，現在回頭看，景氣燈號亮第1顆藍燈的時候，台股就是最低點。

現在連續7顆藍燈，台股漲了快5000點。

所以不要問我怎麼看這個燈號來操作股市，2022年以前多少還能看得出一些規律。

但是這2年慢慢看不出連動性了，當然也有可能是我還沒開悟。

或者說，有沒有一種可能是2022年以後燈號和股市開始轉變成反向關係？

這只是一種假設，我們就來看看當景氣燈號脫離藍燈後，台股會不會崩盤好了（喂）

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