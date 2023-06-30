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5月份景氣燈號又見「藍」！ 專家：連續7顆…台股漲了快5千點

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

編按：景氣對策信號亦稱「景氣燈號」，係以類似交通號誌方式的5種不同信號燈代表景氣狀況的一種指標，目前由貨幣總計數M1B變動率等9項指標構成。每月依各構成項目之年變動率變化（製造業營業氣候測驗點除外），與其檢查值做比較後，視其落於何種燈號區間給予分數及燈號，並予以加總後即為綜合判斷分數及對應之景氣對策信號。景氣對策信號各燈號之解讀意義如下：若對策信號亮出「綠燈」，表示當前景氣穩定、「紅燈」表示景氣熱絡、「藍燈」表示景氣低迷，至於「黃紅燈」及「黃藍燈」二者均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。

最新出爐的5月份景氣燈號，又是藍燈。

目前景氣燈號已經湊足7顆藍燈了，代表台灣景氣是真的不太好。

但是你要靠這個燈號來操作股市，就要換你的心情不好了。

事實上，現在回頭看，景氣燈號亮第1顆藍燈的時候，台股就是最低點。

現在連續7顆藍燈，台股漲了快5000點。

所以不要問我怎麼看這個燈號來操作股市，2022年以前多少還能看得出一些規律。

但是這2年慢慢看不出連動性了，當然也有可能是我還沒開悟。

或者說，有沒有一種可能是2022年以後燈號和股市開始轉變成反向關係？

這只是一種假設，我們就來看看當景氣燈號脫離藍燈後，台股會不會崩盤好了（喂）

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

景氣對策信號 藍燈 台股

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