股票他不想參加除息也不賣 網抓1重點不解：留它幹嘛？

「除息」意指分配現金股利，公司會將所賺盈餘分配給股東，這些股利也就是股東的投資報酬。有投資人詢問「不想參加除息又不想賣掉股票怎麼辦？」PTT鄉民抓出一重點，不解直呼「那留它幹嘛？」

一名網友在PTT發文表示，他不看好手上的股票能填權填息，但又不想賣出持股，因此好奇有無其他方法，如將股票換成期貨等規避除息。

其他網友不解留言「不看好能填息為什麼不先賣掉再借？」、「不看好能填息，那你留他幹嘛？」、「你都不看好能填息了，不賣的理由是啥」、「你要不要看看自己在說什麼」、「為什麼要視公司發給你的分紅為洪水猛獸？」、「巴菲特講的都沒在聽，不想持有該公司20個月，那就2分鐘都不該持有」。

發文網友解釋，「被猜到是水手了，就想說改長期投資吧，但是配那個股息，讓稅有點重，一買一賣的交易相關成本也不低，在尋找降低交易成本方法」。

有網友指出「只能用期貨放空」、「出借也是會配到」、「股東會投反對票」、「不想參加除息，你根本就不該買任何一張」、「先賣除完再買」、「你覺得不會漲又不想賣？改去買50反比較適合你」、「參加又賣掉，負負得正」、「不想股息扣稅就出借吧，但是下船才是解方」。