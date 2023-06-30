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金融股賺10％他想出清了！網勸加碼 苦主曝慘況：賣了買不回來

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友想賣出手中存股。（本報系資料庫）
網友想賣出手中存股。（本報系資料庫）

許多存股族偏好選擇金融股，多數人會長期投資，不會因短期股價上漲而賣出。不過有投資人手上的金融股價差已超過一成，讓他很猶豫是否該賣掉進帳。其他人則建議「加碼」，否則等到出清後價格又上漲，再買進並不划算，有苦主坦言「我一堆金賣掉後就一直沒法買回來」。

一名網友PTT發文詢問，他手上持有的金融股價差已超過一成，雖然多數人投資金融是選擇存股，但價差一成不只等於一次賺兩年配息，也不必繳二代健保費，因此很猶豫要賣出還是繼續存股。

其他網友卻不建議他賣掉持股，紛紛留言「加碼」、「相信我，賣掉你一定買不回來，你這輩子就是只賺10%」、「賣掉漲上去你要不要追著買回來」、「為了這兩年10%，去放棄第三年之後的報酬？」、「才10%也在賣」、「金融股位階是低的話，當然不賣啊」、「50%我才會考慮」。

還有網友留言「有其他標的買就賣，不然也只是放著領活存利息」、「通膨都不只10%了」、「我已經25%了，還是不賣」、「短線就賣長線就放」、「25趴以上我就會賣了」、「沒新標的不如就放著，賣掉買不回來的意思是要你別妄想賣在最高又買在最低，想價差的都輸一直抱到底的」、「我一堆金賣掉後就一直沒法買回來」。

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PTT 金融股 存股

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