富豪現在留滿手現金 是看到什麼跡象？

摘要 1.許多高科技股展望不錯，但老實說部分個股股價漲幅過大，很可能進入休息盤整。若有獲利，可以選擇先出脫留下現金，等候機會或持股不動。 2.由於外資買超金額不小，目前台灣股市會維持一定的熱度。近來有獲利了結與換股的現象，因此匯率表現變弱是情有可原。不過，美元走勢仍處強弩之末。 3.許多高資產者目前偏向現金與債券，情有可原。但因為通膨，現金的實質購買力下降，散戶原則上保留現金不超過5成。

各行各業的景氣冷熱差別之大，讓身處不同環境的人感受不一樣。上週末我南下雲林、台中，前者農業縣市依然平靜，後者非常熱鬧有餘，餐飲業還要排隊。顯示出無論是就業、求學、房產投資，都需要考量人口密度。

即將步入下半年，許多投資機構必然會重新調整布局，汰弱留強。一般投資人固然不需要頻繁換股，但整體環境瞬息萬變，牽動著投資人對於後市的預期。因此仍然有必要調整比例，重新審視一番再投資。

目前的主軸雖是許多高科技股展望不錯，但老實說部分個股股價漲幅過大，很可能進入休息盤整。若有獲利的部分，各位可以選擇先出脫留下現金，等候機會或持股不動，待盤勢整理後仍然有高點可期，只是需要一段時日。

雖然近期利率已接近高峰，但人們對於國內房市開始出現保留、觀望的態度。政策打壓是原因之一，但真正問題在於近年房價漲幅過高，加上建材、原物料、工資成本都上升，勢必反映在售價上。對一般民眾而言，實質所得未大幅增加的前提下，縮手是必然。

觀光旅遊、航空飯店的消費方興未艾，在暑假旺季更可以期待。AI掀起的熱潮仍在，只是需要冷靜一下才行。

由於外資買超金額不小，目前台灣股市會維持一定的熱度。近來有獲利了結與換股的現象，因此匯率表現變弱是情有可原。不過，美元走勢仍然強弩之末。

在景氣成長帶動，預料新興市場貨幣將有一番表現，債市也是一樣。此時此刻，股市、債市都可期待。不過，經歷許多事件後，可以看出許多高資產者目前偏向現金與債券。一般來說，高資產者提高現金比例有3種情況：

1.看淡未來、保守為上，秉持現金為王的原則。

2.風險性資產虧損金額過大，抽手退出。

3.其他金融商品了結獲利，轉為防禦性資產。

因為觀察到短期許多商品的漲幅過大，基於危機意識先換成現金、觀望一下。也可能是居高思危或經歷通膨，想保留較多現金在手，這會出現排擠效應。我認為短期拉回整理的機會較大，不過等到美國聯準會（Fed）宣布利率政策後，資金會再回頭。

此時此刻，因為通膨，現金的實質購買力下降、黃金也下滑，散戶原則上保留現金不超過5成。我個人的現金配置比較低，約3～4成。供各位參考。