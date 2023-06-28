他想買儲蓄險狂被勸退！網曝「趕不上通膨」：只適合有閒錢的人
儲蓄險又被稱為「類定存保單」，只要繳費期滿，就可以領回本金與利息，不過通常利息都不多，因此不太受投資人青睞。網友討論「如果真的不碰股票ETF那些，是否儲蓄險還是比定存理想些？」但其他人卻不認同，由於每年通貨膨脹明顯，物價上漲速度快，儲蓄險的利率跟不上通膨速度，網友直言「只適合有很多閒錢的人」。
一名網友在論壇Mobile 01發文表示，如果不打算投資股票、ETF等等，是不是買儲蓄險會比定存更理想，然而他看網上不少人都不推薦儲蓄險，因此讓他有些卻步。
其他網友留言「現在儲蓄不推薦是因為通膨更高，我不知道你談到期滿能拿回多少，但物價3%到5%在漲，你算一下20年後值不值」、「只是把錢獻給保險公司做現金流而已」、「看個人需求，不投資的話只要當作強迫自己儲蓄，儲蓄險還是可以的」。
也有人直言「如果只比較儲蓄型的變額年金險跟定存，當然是儲蓄型變額年金險利率會比定存高一些，但流動性差很多，臨時要用錢，定存馬上解約就能使用，保險太早解約會連本金都虧損，若用保單借款，用自己存的錢，還要付保險公司4~6%的利息，領2%付5%，倒虧3%，只適合錢多、投保期間一定用不到這筆錢的人，但跟定存一樣，可能都不敵通膨的侵蝕」。
不過也有網友支持儲蓄險，留言「我推啊！但記得找龍頭壽險公司。儲蓄險的內容要看懂，越簡單的越好。躉售比較好，再來是 2/3/6 年期．超過6年的就不要了。一定要閒錢，如果現在很多筆定存，而且六年內可能不會用到所有的錢，又對股市沒興趣，放一部分儲蓄險會比定存好一點」。
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