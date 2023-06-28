快訊

新聞自由金筆獎首次於台灣公布 2名遭監禁伊朗女記者獄中獲獎

民調30%門檻還沒到 侯敲定電視專訪拚曝光

65歲資深男星登山失聯5個月 「找到遺骸」證實已喪命

他想買儲蓄險狂被勸退！網曝「趕不上通膨」：只適合有閒錢的人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為儲蓄險並不是好的投資選項。示意圖／ingimage
網友認為儲蓄險並不是好的投資選項。示意圖／ingimage

儲蓄險又被稱為「類定存保單」，只要繳費期滿，就可以領回本金與利息，不過通常利息都不多，因此不太受投資人青睞。網友討論「如果真的不碰股票ETF那些，是否儲蓄險還是比定存理想些？」但其他人卻不認同，由於每年通貨膨脹明顯，物價上漲速度快，儲蓄險的利率跟不上通膨速度，網友直言「只適合有很多閒錢的人」。

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，如果不打算投資股票、ETF等等，是不是買儲蓄險會比定存更理想，然而他看網上不少人都不推薦儲蓄險，因此讓他有些卻步。

其他網友留言「現在儲蓄不推薦是因為通膨更高，我不知道你談到期滿能拿回多少，但物價3%到5%在漲，你算一下20年後值不值」、「只是把錢獻給保險公司做現金流而已」、「看個人需求，不投資的話只要當作強迫自己儲蓄，儲蓄險還是可以的」。

也有人直言「如果只比較儲蓄型的變額年金險跟定存，當然是儲蓄型變額年金險利率會比定存高一些，但流動性差很多，臨時要用錢，定存馬上解約就能使用，保險太早解約會連本金都虧損，若用保單借款，用自己存的錢，還要付保險公司4~6%的利息，領2%付5%，倒虧3%，只適合錢多、投保期間一定用不到這筆錢的人，但跟定存一樣，可能都不敵通膨的侵蝕」。

不過也有網友支持儲蓄險，留言「我推啊！但記得找龍頭壽險公司。儲蓄險的內容要看懂，越簡單的越好。躉售比較好，再來是 2/3/6 年期．超過6年的就不要了。一定要閒錢，如果現在很多筆定存，而且六年內可能不會用到所有的錢，又對股市沒興趣，放一部分儲蓄險會比定存好一點」。

儲蓄險 通膨 ETF Mobile 01

延伸閱讀

全台最大高鐵開發案拚今年動工 台中這1區房價逆勢漲

朋友狂買美債ETF讚：送分題！PTT認證：怎麼下去怎麼上來

00878若股價25塊多殖利率竟還有5％？ 高股息ETF始祖0056不甜了嗎

00882配息恐不如預期！ 專家曝：股價便宜程度只差巴菲特點名

相關新聞

他想買儲蓄險狂被勸退！網曝「趕不上通膨」：只適合有閒錢的人

儲蓄險又被稱為「類定存保單」，只要繳費期滿，就可以領回本金與利息，不過通常利息都不多，因此不太受投資人青睞。網友討論「如果真的不碰股票ETF那些，是否儲蓄險還是比定存理想些？」但其他人卻不認同，由於每年通貨膨脹明顯，物價上漲速度快，儲蓄險的利率跟不上通膨速度，網友直言「只適合有很多閒錢的人」。

「這三檔」股票專家點名看好！他讚：買廣達比台積電更有未來

台股27日開低走低收最低，盤中最低一度來到16887.9點，大盤指數終場收16887.9點，下跌171.34點，跌幅1%。「億元教授」鄭廳宜看好廣達、廣明及全台三檔股票，並指出「買廣達比台積電更有未來」。

朋友狂買美債ETF讚：送分題！PTT認證：怎麼下去怎麼上來

隨聯準會（Fed）升息進入尾聲、區域銀行財務危機陰霾逐漸散去，市場上半年情緒從悲觀轉趨樂觀。PTT鄉民指出，身邊許多朋友投資美債ETF，直呼是「送分題」，其他人直言「每次下去都是送分啊，哪次不回來？」

個股走勢從神壇落入凡間 分析師卻還是繼續推薦？ 看下跌四階段演變

當市場開始看好某特定個股時，許多分析師會紛紛開始針對該個股做分析報告，但當這些個股開始出現疲軟徵兆時...

若普亭跑了對股市影響曝光！兩派激戰 網斷言：這天一定跌

傭兵組織瓦格納（Wagner）24日與俄羅斯普亭政府決裂，外傳軍隊朝向俄羅斯首都莫斯科前進，還有網友發現普丁總統專機在24日下午升空，認為普亭可能已逃離莫斯科，但克里姆林宮否認消息。PTT網友討論「普丁跑了對股市影響」，不少人認為股市會噴爆，「原物料噴、重建概念噴、通膨再往上，空軍直接墜毀」，但也有人認為「下周一一定跌」。

持股跌了一半，該逃還是該等？ 第一分析師分享三個思考點，讓你不再為了買股住套房而失眠！

「持股崩跌」恐怕是投資人最害怕的事情。當市場恐慌時，許多股民都會急於出清持股，結果賣在最低點，事後才捶胸頓足。許多睿智的投資大師…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦