若普亭跑了對股市影響曝光！兩派激戰 網斷言：這天一定跌

傭兵組織瓦格納（Wagner）24日與俄羅斯普亭政府決裂，外傳軍隊朝向俄羅斯首都莫斯科前進，還有網友發現普丁總統專機在24日下午升空，認為普亭可能已逃離莫斯科，但克里姆林宮否認消息。PTT網友討論「普丁跑了對股市影響」，不少人認為股市會噴爆，「原物料噴、重建概念噴、通膨再往上，空軍直接墜毀」，但也有人認為「下周一一定跌」。

PTT網友好奇詢問「普亭跑了，對股市影響是什麼？」他表示，若俄羅斯打敗仗、普亭跑路，股市將會是通膨下降不升息，或是股市爆噴繼續升息，又或是原物料、塑化、鋼鐵走跌，還是烏克蘭要重建，鋼鐵走漲？

其他網友則留言「噴爆啊，歐豬通膨獲得緩解還不噴」、「開盤掛市價中鋼，一張賺一間房」、「原物料噴、重建概念噴」、「股市先慶祝一下原物料再噴一段，通膨往上噴利率也跟著噴，股市再走跌」、「大爆噴，空軍墜毀」、「重建需要半導體，噴！」

還有人留言「中概一定漲，中國一定強」、「空軍瑟瑟發抖中」、「如果周末沒拿下，周一跳空15000，反之跳空18000」、「大利多，戰爭有望結束」、「台灣物價先噴一波」、「星期一全球噴爆」、「如果普丁gg 絕對噴到20000點以上的，2330絕對上800」。

但也有人留言「禮拜一一定跌，之後不知道」、「反正禮拜一波動度會很大」、「必崩！股市最怕不確定性」、「去年開打跌很慘」、「快逃啊，還要我教？」、「去年的崩盤的導火線就是俄烏戰爭」、「市場一向不喜歡不確定的因素，禮拜一會先開低收最低」。