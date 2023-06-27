快訊

婚後起衝突恐走不下去 人妻提議「分居10天不聯繫」結局大逆轉

台中梧棲今晚送肉粽儀式 里長提醒民眾路徑

112分科測驗衝刺／化學科圖表題大增 時事必考題一網打盡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

若普亭跑了對股市影響曝光！兩派激戰 網斷言：這天一定跌

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友討論，若普亭跑了對股市影響為何。（美聯社）
PTT網友討論，若普亭跑了對股市影響為何。（美聯社）

傭兵組織瓦格納（Wagner）24日與俄羅斯普亭政府決裂，外傳軍隊朝向俄羅斯首都莫斯科前進，還有網友發現普丁總統專機在24日下午升空，認為普亭可能已逃離莫斯科，但克里姆林宮否認消息。PTT網友討論「普丁跑了對股市影響」，不少人認為股市會噴爆，「原物料噴、重建概念噴、通膨再往上，空軍直接墜毀」，但也有人認為「下周一一定跌」。

PTT網友好奇詢問「普亭跑了，對股市影響是什麼？」他表示，若俄羅斯打敗仗、普亭跑路，股市將會是通膨下降不升息，或是股市爆噴繼續升息，又或是原物料、塑化、鋼鐵走跌，還是烏克蘭要重建，鋼鐵走漲？

其他網友則留言「噴爆啊，歐豬通膨獲得緩解還不噴」、「開盤掛市價中鋼，一張賺一間房」、「原物料噴、重建概念噴」、「股市先慶祝一下原物料再噴一段，通膨往上噴利率也跟著噴，股市再走跌」、「大爆噴，空軍墜毀」、「重建需要半導體，噴！」

還有人留言「中概一定漲，中國一定強」、「空軍瑟瑟發抖中」、「如果周末沒拿下，周一跳空15000，反之跳空18000」、「大利多，戰爭有望結束」、「台灣物價先噴一波」、「星期一全球噴爆」、「如果普丁gg 絕對噴到20000點以上的，2330絕對上800」。

但也有人留言「禮拜一一定跌，之後不知道」、「反正禮拜一波動度會很大」、「必崩！股市最怕不確定性」、「去年開打跌很慘」、「快逃啊，還要我教？」、「去年的崩盤的導火線就是俄烏戰爭」、「市場一向不喜歡不確定的因素，禮拜一會先開低收最低」。

通膨 俄羅斯 莫斯科 PTT 俄烏戰爭 普亭

延伸閱讀

買0056不至於會睡公園…但0050長期報酬率確實更好！他：要能抱得住才行

0056「大改款」是為了對打00878？ 他：是打不過而加入它

外資賣超台股251億元 大砍群創、敲進「即將除息股」

棄00878選「改頭換面」的0056？專家評月月配：高股息ETF擇一即可

相關新聞

若普亭跑了對股市影響曝光！兩派激戰 網斷言：這天一定跌

傭兵組織瓦格納（Wagner）24日與俄羅斯普亭政府決裂，外傳軍隊朝向俄羅斯首都莫斯科前進，還有網友發現普丁總統專機在24日下午升空，認為普亭可能已逃離莫斯科，但克里姆林宮否認消息。PTT網友討論「普丁跑了對股市影響」，不少人認為股市會噴爆，「原物料噴、重建概念噴、通膨再往上，空軍直接墜毀」，但也有人認為「下周一一定跌」。

持股跌了一半，該逃還是該等？ 第一分析師分享三個思考點，讓你不再為了買股住套房而失眠！

「持股崩跌」恐怕是投資人最害怕的事情。當市場恐慌時，許多股民都會急於出清持股，結果賣在最低點，事後才捶胸頓足。許多睿智的投資大師…

2大套牢區害台股難破萬八？網曝「這1檔股票」是關鍵

端午連假，台股也隨之休市，專家分析2022年1月及2021年6、7月的兩大套牢區，因此台股要突破萬八還需要更多資金動能。PTT網友認同表示，「這兩個區間套的量都是天量」，不少人認為套牢重災戶為台積電，直言「GG過，人就過」，也有投資人指出，被套牢的多會逢低攤平，現在可能都「攤完賺飽飽」了。

巴菲特風險分散也翻車了？ 同時集中操作20多檔股票引疑慮

在挑選股票時，如果你需要做很詳細的數學估值模型，才能確定某家公司每股股價究竟是值...

目標股價真到得了？ 第一分析師直言：太厚重、太細節的股票研究報告，通通不用看！

講到股票分析，很多人都會參照分析師提供的量化數據，例如：季度獲利預測、目標股價等數字，來決定是否持有股票⋯

證券分析業開山鼻祖 巴菲特老師班傑明：不再鼓勵大家研究股票

最近二十年在美國還有一個很興旺的行業，就是投資顧問行業，投資顧問們幫基民們選擇投資哪種基金，何時投入，何時退出，煞有介事…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦