朋友狂買美債ETF讚：送分題！PTT認證：怎麼下去怎麼上來

隨聯準會（Fed）升息進入尾聲、區域銀行財務危機陰霾逐漸散去，市場上半年情緒從悲觀轉趨樂觀。PTT鄉民指出，身邊許多朋友投資美債ETF，直呼是「送分題」，其他人直言「每次下去都是送分啊，哪次不回來？」

展望下半年，瀚亞投信投資長林如惠表示，美國經濟成長有望在第3季底觸底後回升。PTT網友表示，最近身邊很多朋友投資美債ETF，投資理由是「怎麼下去就怎麼上來」，認為升息已近尾聲，今年底前最多再升兩碼，直呼是「送分題」。

該網友說，以元大美債受益人數來看，去年八月受益人數2.59萬人，到現在已有14萬人，成長五倍之多，且目前還都在低檔「讓人上車」。他好奇問，「想問歷史上有低檔讓大家上車，最後也順利噴上去這麼舒服的送分題嗎？還是這種最後都變送頭？」

其他網友則留言「一直都有送分題，就跟長線穩定的標的」、「0050不就是」、「國安基金送分題啊，每次都送分還能拿0分，景氣燈號也是送分題，可惜就是有人會拿不到分」、「國安基金進場，立委和ptt股版罵浪費納稅錢，無腦跟著進場都大賺」、「每次下跌都買進，100年來沒輸過」。

還有人留言「2020末-2021海運送分題超明顯，看營收買都賺到爆，出場點算有難度就是，要跑很快」、「都在馬後炮，真的厲害早就跟航海王一樣翻不知幾倍了」、「每次下去都是送分啊，哪次不回來，只要貨幣發行量一直上去，無腦指數+債即可」、「大家都在罵國安基金護盤啊，但是結果大家都知道是送分題，只是短期報酬率可能不是你滿意的」。