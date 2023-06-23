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存股只買不出？網曝2關鍵：買在高點秒變存骨，沒辦法填息買了也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
許多投資人都會透過「存股」做為理財方式，希望能夠選擇好標的穩穩賺取報酬和股利。圖為台股示意圖。圖／本報系資料庫）
許多投資人都會透過「存股」做為理財方式，希望能夠選擇好標的穩穩賺取報酬和股利。圖為台股示意圖。圖／本報系資料庫）

許多投資人都會透過「存股」做為理財方式，希望能夠選擇好標的穩定賺取報酬和股利，可就有民眾表示，自己想要長期投資，詢問如果某股票發配股利不如往年，是否就要轉換標的？網友對此曝出關鍵「存股也要看買進時間點，買在高點秒變存骨，沒辦法填息的存股也是沒用！」

有網友在Mobile01論壇以「存股真的只買不出嗎?」發文表示，自己想要存股長期投資，可是看了許多文章，才發現都是選定好目標再定期投入資金，讓資金一直在市場裡才能獲得報酬，但是他也疑惑，如果某股票發配股利不如往年，是否就要轉換標的？該繼續存著等績效翻好?

有網友分析，存股是犧牲現在的購買力，未來變現後可以換得更好的購買力，當急需用錢，可以調節部位，若是有更好的策略與標的，也可以隨之調整，「每個人隨時間成長，知識及視野都會隨之成長，存的概念就是個人資本能隨之成長，有更好的策略當然要付諸實現，能夠認錯反省的人，才能存的好、存的久、存得安心。」也有人建議，存股可以跟著景氣走，景氣好可以增持部位，景氣不好就要清倉。也有人說，投資的確就是錢一直在市場裡，但是「不是把錢放在同一檔股票裡」、「小資金的你我，就別再執著於同一檔股票了。」

也有人說，存股後是否要賣出，取決於兩個選擇，一是不賣，直到有資金需求，可以調節持倉部位；二則是任何好標的都有長期上升趨勢線，可以選擇在該上升趨勢線的+20%先行賣出，再尋找低點買回，分散風險、賺取穩健報酬。不過也有人說，「存股也要看買進時間點，買在高點秒變存骨，沒辦法填息的存股也是沒用！」、「只買不出根本不會賺錢，如果存股這麼賺，那誰買房? 誰當老闆? 誰買基金?」、「存股當然不一定只能死腦筋的緊抱不放，但你能預測那麼準下次是哪個產業漲幅高嗎？假如沒有就持續觀察不要心猿意馬」。

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