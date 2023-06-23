買航運股大賺400萬辭職全職玩股 all in慘賠自曝「從天堂掉到地獄」

股票投資是理財方法之一，但是若配置不當、或沒做功課盲目「all in」，稍不慎恐怕會從「從天堂掉到地獄。」就有民眾表示，在航運類股大好之際嚐到甜頭，便辭職後專心研究股票，並使用當沖、波段操作玩股，誰知當竟從800萬元慘賠到200萬元，讓該民眾表示「這是我人生最後悔的事情」。

有網友在臉書「當沖勒戒所」發文分享「本人血淋淋的故事」，表示自己在2021年買到長榮每股90元的價格，在每股190元之際全賣，短短幾個月時間，400萬元本金翻了逾1倍，變成800多萬元，在嚐到甜頭之後，一時心態膨脹，辭職工作全職玩股票，後來選擇當沖，短短兩個禮拜賠了100萬，在意識到當沖投資相當危險之後，馬上戒掉，並表明「這是我人生最後悔的事情」。

然而戒掉了當沖，原PO表示自己又開始玩波段操作，在長榮大漲到每股233元後，聽到財經頻道名嘴都在吹捧海運族群，長榮更被名嘴喊上每股500元價位，因此趁著回落到每股180元便全部「all in進去」，心想趁著波段再撈一筆，結果虧損470萬元，從原本800多萬元的資產，瞬間蒸發到200多萬元，感嘆「從天堂掉到地獄大概就是這種感覺吧」、「現在活的很痛苦」。

就有網友分析，「海運股會漲是因為先前疫情關係導致，疫情前海運股根本不賺錢，現在疫情解除了，理所當然回歸合理價位。」也有人說，「這個長榮告訴我，永遠堅持頂級公司，年年業績穩定成長，套牢也會有翻身的一天，但也不能看這種時機公司一眼，一旦套死就準備隔代沖了。」更有網友直言，「所以才說賭博最怕的是贏錢，你的地獄就是從贏錢開始，你短時間贏了幾百萬，所以沒辦法忍受每個月賺個五萬了」。

也有人說，「操作最重要的不是看法，而是部位與停損，市場會透過損益驗證你的操作」、「一開始就怎麼玩怎麼贏才是最危險的」、「電視財經頻道名嘴都在吹你還敢買...」、「我想多充實自己實力比較重要，停損也很重要」。投資人還是要謹記，投資有賺有賠，投資人要自行評估。