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巴菲特風險分散也翻車了？ 同時集中操作20多檔股票引疑慮

聯合新聞網／ 樂金文化
股神巴菲特。路透
股神巴菲特。路透

股價詳細估值很可笑

在挑選股票時，如果你需要做很詳細的數學估值模型，才能確定某家公司每股股價究竟是值3.32元，還是值3.41元，你想想這不可笑嗎？我覺得估值應該是個範圍，比如某公司每股股價大約值3∼4.5元，或者讓這個區間更寬一點，留些餘地。

所以，當你發現分析報告說，某股票距目標價還有15%的距離，因此建議買入，你會不會覺得好笑？同樣，當你看到有些策略師講，今年恒生指數或者上證綜指在年底會達到多少點位時，你怎麼想？如果他對每個季度的點位都有預測，他一定是神仙。

注重粗獷和簡單有一個好處，就是避免被複雜和眼花繚亂的雕蟲小技所欺騙，而且有助於我們抓大放小。另外，這種分析股票的態度可以讓我們永遠留有餘地，在算帳時不要算得太滿。

（本文出自《中國最敢講真話的股市人》）
（本文出自《中國最敢講真話的股市人》）
不少投資者在本益比上做花樣文章。比如，如果去年的本益比太高，那麼他就看今年、明年，甚至後年。如果經常性收益太少，他便建議你看總收益或者把特殊收益也包含在其中。

而簡單粗獷的方法是建議你看中長期（而不是短期）的存款利息率。比如，在未來三、五年內一年期的銀行存款利息率大約為 3%，那麼留點空間和餘地，你可以把它當作4%，也就是整個股市應該在 25 倍左右的本益比為大致合理，即4%的倒數。

港股比陸股有吸引力

25倍的本益比就是你買股票的本錢在二十五年回本的意思，那就等於每年回本4%，與存款利率（加上一點空間）差不多。留足空間的反義詞就是說服自己買股票，忽略利空因素。

在香港和美國，由於未來幾年存款利率水準有可能一直低於2%，甚至低於1%，因此，即使留足空間，本益比的上升空間仍然很大。這也是為什麼我認為香港股票比中國股票有吸引力的原因。

分散風險不管籃子多好

留足空間與風險分散這兩個投資原則是相輔相成的。風險分散也就是不把雞蛋放在一個籃子裡，不管這個籃子有多麼好，多麼可靠。萬一這籃子有個洞，怎麼辦？

巴菲特的老師葛拉漢曾經要求投資者在選股時注意把握一個尺度：本益比的倍數乘以股價淨值比最多只能在22.5。這大約是15倍本益比與1.5倍股價淨值比的乘積，如果本益比略高於15倍，那麼股價淨值比必須低於1.5倍。

當然這是選擇股票的必要條件，而不是充分條件，達到這個條件還不夠，還必須滿足其他很多條件。顯然，這對中國A股投資者來講，是一個很苛刻的條件，好在香港市場（含紅籌股和H股，編按：紅籌股指公司在中國境外上市，但業務主要在中國地區，或股權主要由中資企業持有；H股則指在香港聯合交易所上市的中國公司）上這類合格的公司還很多。

巴菲特沒有分散風險？

說到風險分散，巴菲特似乎自相矛盾。他巨大的旗艦公司也只有二十多個投資專案，所以他把風險集中在這20多檔股票上，此所謂「把雞蛋放在一個籃子裡，把這個籃子看緊」。而他經常宣導大眾只買指數基金，實現充分的、完全的風險分散。

究竟是怎麼回事呢？其實這反映了巴菲特對世人的一個敏銳而正確的觀察：世界上絕大多數投資者（含專業人士），既無能力也無必要的心理素質去選擇個股和投資個股，因此，他們必然跑輸大盤。而既然不能跑贏大盤，還不如買指數基金。如果你想批評巴菲特的「精英」思想，請便。遺憾的是，他是對的。

（本文出自《中國最敢講真話的股市人》作者：張化橋）

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