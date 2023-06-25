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2大套牢區害台股難破萬八？網曝「這1檔股票」是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台股將於端午連假休市。 （聯合報系資料庫）
台股將於端午連假休市。 （聯合報系資料庫）

端午連假，台股也隨之休市，專家分析2022年1月及2021年6、7月的兩大套牢區，因此台股要突破萬八還需要更多資金動能。PTT網友認同表示，「這兩個區間套的量都是天量」，不少人認為套牢重災戶為台積電，直言「GG過，人就過」，也有投資人指出，被套牢的多會逢低攤平，現在可能都「攤完賺飽飽」了。

台股20日開低走低，盤中最低一度來到17121.59點，大盤指數終場收17184.91點，下跌89.65點，跌幅0.51%。專家認為，台股要突破萬八不容易。PTT鄉民表示，萬七到萬八間確實是一堆套牢區，但股市行情總是在一片懷疑之中繼續。

其他網友則留言「上面套的量都是天量，真的不容易」、「回去看那區都是GG好嗎」、「大多頭的走勢也不可能是一直45度角直線往右上，本來就會有拉回震盪整理的時候，這都很正常」、「GG套牢的壓力而已吧」、「萬五萬六一堆套牢區啊，也是一衝就破」。

還有人留言「GG過，人就過」、「每次看什麼套牢區很難過，我就覺得很好笑，根本一堆人在那邊幻想，會過就是會過 不用在那邊幻想套牢賣壓」、「散戶才會套牢，法人早就砍光了」、「套牢的是不會逢低攤平？」、「哪來的套牢區？不都攤完賺飽飽了？」

台股 PTT 台積電 大盤

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