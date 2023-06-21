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鋼價觸底迎春燕？網噓爆「飛去冬眠了」：股價離3字頭越來越遠

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋼19日召開今年7月及第3季鋼品盤價會議，會中決議月盤每公噸下跌1,000元至1,500元，季盤跌1,500元至2,000元。圖為鋼鐵示意圖。（本報系資料庫）
中鋼19日召開今年7月及第3季鋼品盤價會議，會中決議月盤每公噸下跌1,000元至1,500元，季盤跌1,500元至2,000元。圖為鋼鐵示意圖。（本報系資料庫）

中鋼（2002）決議月盤每公噸下跌1000元至1500元，季盤跌1500元至2000元；市場預期鋼價全面觸底，醞釀反攻契機。中鋼董事長翁朝棟說，鋼市「下半年比上半年好，明年比今年好」。PTT鄉民卻不看好，笑稱「春燕都去冬眠了，是觸底還是觸礁？」

中鋼表示，預期7月鋼價將落底反彈，需求將自谷底反轉邁向復甦，企盼下游把握鋼價低點的補庫存機會，儲備未來接單動能，共迎鋼市向上榮景。

PTT網友則笑稱，鋼價不斷下跌，只剩下董事長拼命喊話，去年落底說等今年春燕，結果今年第一季又繼續虧損，股價恐怕距離三字頭會越來越遠。

其他網友則留言「春燕要準備冬眠先，明年再來」、「說要觸底好久了，到底觸到了沒」、「現在都夏天了，還有春燕嗎？」、「觸底如果變破底呢」、「傳產沒生意，中鋼可能要繼續趴」、「賣到剩一張領紀念品」。

還有人留言「還有人會信嗎，講幾次」、「盤價一直跌說春燕會來？」、「春燕等到變成烤伯勞鳥」、「又沒有說是那一年的春燕，還在飛」、「明年的股利又要很可憐了」、「變菜燕」、「明年配息不知道有沒有0.5？」、「請問是南半球的春燕要來了嗎」、「是觸底還是觸礁」。

PTT 中鋼 鋼價

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